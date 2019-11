Cal Crutchlow: Geplante Knöcheloperation nun doch verschoben

Beim Australien-Grand-Prix 2018 zog sich Cal Crutchlow bei einem schweren Sturz in Kurve 1 einen komplizierten Bruch des rechten Knöchels zu. Zweimal musste der Brite damals operiert werden. Er musste einige Zeit in Melbourne verbringen, bevor er nach Hause fliegen durfte. Der vergangene Winter gestaltete sich mit der Rehabilitation zäh.

Als er vor wenigen Wochen nach Phillip Island zurückkehrte, lud Crutchlow den Chirurgen zum Rennen ein. Der zweite Platz war dann ein ganz besonderes Ergebnis für den Honda-Fahrer, denn der Sturz und die langwierige Verletzung hatten ihn lange beschäftigt. Zu Ende ist dieses Kapitel immer noch nicht, denn er hat immer noch Schrauben im rechten Knöchel.

"Es gab eine große Diskussion darüber, was nun passieren soll", verriet Crutchlow nach dem Saisonfinale in Valencia. "Ich hätte eine Operation haben sollen, um die Platten zu entfernen. Dadurch hätte ich den Jerez-Test verpasst. Aber es scheint nicht machbar zu sein, denn es gibt keine Garantie, dass der Knochen wächst, bis ich das nächste Mal (im Februar; Anm. d. Red.) das Bike fahren werde."

Mal hat er Schmerzen, mal nicht

Deswegen hat man die geplante Operation wieder abgesagt. "Ich möchte auch keinen Winter mit Rehabilitation. Ich hätte es riskiert, wenn wir nicht diesen Test in Jerez haben würden. Aber ich muss dort sein und habe mich dagegen entschieden, die Platten zu entfernen."

In Jerez wird Crutchlow wieder den neuen Honda-Prototypen testen Foto: GP-Fever.de

Er hat immer wieder Schmerzen im Knöchel. Manchmal mehr, manchmal weniger. "In einer Woche kann alles in Ordnung sein, oder schlimmer. Wenn sie das Metall entfernen, ist es dann im nächsten Jahr besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Es kann ein Risiko sein, weil sie den Nerv berühren."

Radfahren ist das große Hobby und die beste Trainingsmethode für Crutchlow. Bei Wind und Wetter dreht er regelmäßig auf der Isle of Man seine Runden. "Ich werde im Dezember wieder fahren", freut er sich schon darauf.

"Vielleicht muss ich in diesem Winter das Training etwas verschieben. Normalerweise beginne ich am 1. Dezember und fahre dann 100 Stunden im Dezember und 100 im Januar. Vielleicht fange ich diesmal eine Woche später an. Es kommt darauf an, wie ich mich fühle."

Mit Bildmaterial von LAT.