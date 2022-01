Casey Stoner: Treten die Kinder in seine Fußstapfen?

Audio-Player laden

Die Motorrad-Rennfahrerkarriere von Casey Stoner war kurz, aber extrem erfolgreich. Das gilt insbesondere für die Königsklasse MotoGP. In diese stieg der Australier zur Saison 2006 bei LCR-Honda ein. Zur Saison 2007 wechselte er zu Ducati und wurde direkt Weltmeister. Bis heute ist es der einzige MotoGP-Fahrertitel im Hause Ducati.

Nach vier Jahren bei Ducati wechselte Stoner zur Saison 2011 zu Honda und errang auch dort in seiner ersten Saison direkt den WM-Titel. Wenige Monate später, im Mai 2012, verkündete er völlig überraschend seinen Rücktritt zum Saisonende.

Anschließend fuhr Stoner ein Jahr lang Tourenwagen-Rennen in seiner Heimat Australien, und zwar in der zweiten Supercars-Liga. Abgesehen davon trat er nur noch bei einem einzigen professionellen Motorradrennen an, den 8 Stunden von Suzuka 2015.

Heute ist Stoner Vater zweier Töchter. Im Februar 2012 brachte Ehefrau Adriana zunächst Alessandra zur Welt. Im Oktober 2017 folgte Caleya. Werden die Kids irgendwann in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters treten und selber Motorradrennen fahren?

"Ich würde sagen, dass Wettbewerb bislang nicht ihre allergrößte Stärke ist", grinst Stoner und gibt einen Einblick ins Familienleben in Australien: "In Coronazeiten haben wir viel Zeit gemeinsam zu Hause verbracht. Ja, beide fahren gerne mit ihren kleinen Bikes durch den Garten. Aber manchmal haben sie darauf einfach keine Lust."

"Ehrlich gesagt will es auch gar nicht wirklich ernsthaft, dass sie Motorradrennen fahren", gesteht der zweimalige MotoGP-Champion und begründet: "Das ist nun mal keine einfache Karriere. Sie geht an die Substanz, an den Körper. Andererseits werde ich sie aber auch nicht davon abhalten, sollten sie diesen Wunsch haben."

Sollten sich Alessandra und/oder Caleya Stoner eines Tages tatsächlich für eine Rennfahrerkarriere auf zwei Rädern entscheiden, dann steht für Casey Stoner eines schon jetzt fest: "Wenn es so kommt, dann will ich natürlich, dass sie von mir lernen, nicht irgendwann später im Leben von einem Kerl, der vielleicht etwas weniger von Motorrädern versteht als ich."

Geht es nach dem Papa, dann würden die beiden Töchter aber einen anderen Weg einschlagen: "Wenn ich eine Sportart für sie auswählen könnte, dann wäre es Golf oder etwas in dieser Richtung. Ich würde etwas wählen, wo man eine längere Karriere hinlegen kann, die den Körper nicht so sehr kaputtmacht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.