Chaz Davies zu Aprilia? Vertrag wäre laut Aleix Espargaro "ein schönes Geschenk"

Nach wie vor ist offen, wer bei Aprilia Nachfolger von Andrea Iannone wird. Durch das harte Urteil des Internationalen Sportgerichtshof CAS ist Iannones MotoGP-Karriere praktisch beendet (mehr Infos). Aprilia hatte Cal Crutchlow als Plan B vorgesehen, doch der Brite wollte das Iannone-Urteil nicht abwarten und unterschrieb bei Yamaha einen Testfahrervertrag (mehr Infos).

Wer pilotiert in der MotoGP-Saison 2021 die zweite Aprilia? "Für das Aprilia-Management ist es im Moment nicht einfach. Es ist eine schwierige Entscheidung", weiß Aleix Espargaro, der für 2021 bereits gesetzt ist. Der Spanier hätte am liebsten wieder mit Iannone zusammengearbeitet, um keine Zeit bei der Entwicklung zu vergeuden.

"Ich weiß, wie schwierig es ist, sich an die Aprilia zu gewöhnen. Deshalb wäre die beste Option gewesen, mit Iannone weiterzumachen, weil er das Motorrad kennt und mir von Beginn an hätte helfen können", erklärt Aleix Espargaro. Die Routiniers Andrea Dovizioso und Cal Crutchlow wären für den Spanier ebenfalls gute Teamkollegen gewesen.

Aleix Espargaro wünscht sich erfahrenen Teamkollegen

"'Dovi' war die beste Alternative, doch er ist nicht mehr verfügbar. Cal war auch eine gute Option, weil er sehr viel Erfahrung hat und ein schneller Fahrer ist", kommentiert Espargaro.

Aleix Espargaro wünscht sich mehr Unterstützung bei der Entwicklung Foto: Motorsport Images

"Momentan gibt es nicht viele starke Fahrer mit Erfahrung in der MotoGP. Deshalb ist es die beste Entscheidung, einen jungen Fahrer zu nehmen. Man sieht, wie schnell Mir und Quartararo sind, obwohl sie erst eineinhalb Jahre hier fahren", hält er fest.

Aprilia hat die Fühler in der Moto2 ausgefahren und zeigt Interesse an Marco Bezzecchi und Fabio di Giannantonio. "Bezzecchi, aber auch Di Giannantonio ist ein sehr schneller Fahrer. Bezzecchi könnte in diesem Jahr Weltmeister werden, hat aber kein MotoGP-Bike für die kommende Saison. Ich denke, es wäre gut für Aprilia, einen Italiener zu haben", bemerkt Espargaro.

Cal Crutchlow wollte nicht auf Aprilia warten und unterschrieb bei Yamaha Foto: Motorsport Images

"Ich wäre etwas enttäuscht, weil sie mir nicht von Beginn an helfen können. Es sieht so aus, als ob ich in der kommenden Saison ein bisschen auf mich gestellt bin, was die Entwicklung der Maschine angeht. Das ist überhaupt nicht gut. Doch so ist die Situation", so der ehemalige CRT- und Open-Champion.

Chaz Davies: MotoGP-Aufstieg mit 34 Jahren?

Auf Grund von Cal Crutchlows Aus als Stammfahrer kam ein weiterer Brite ins Spiel. Chaz Davies ist für 2021 noch ohne Job und könnte bei Aprilia zweiter Fahrer werden. Für die Dorna ist es wichtig, einen britischen Fahrer in der MotoGP zu haben, da sonst Probleme mit 'BT Sport' drohen, die im Vereinigten Königreich die Motorrad-WM übertragen.

Chaz Davies wurde drei Mal Vize-Weltmeister in der Superbike-WM Foto: Ducati

"Chaz ist ein guter Kerl, wir kommen gut miteinander klar. Aber ich weiß es nicht. Ich lasse Aprilia ihre Arbeit machen", kommentiert Aleix Espargaro. "Es wäre ein schönes Geschenk für ihn, für ein MotoGP-Werksteam zu fahren. Aber ich weiß nicht, ob sich Aprilia für einen Fahrer aus der Superbike-WM oder für einen jungen Fahrer entscheidet. Ich denke, sie schauen sich jede Option an."

Überhaupt nicht überzeugt ist Aleix Espargaro von Jorge Lorenzo. "Es stimmt, dass ich dagegen bin. Ich sagte, ich habe Zweifel, ob er bereit ist, ob er körperlich und mental in Form ist für ein Projekt wie Aprilia. Wir sind nicht Yamaha. Das sind meine Bedenken. Ich denke nicht, dass Lorenzo momentan eine Option für Aprilia ist", stellt Espargaro klar.

Mit Bildmaterial von Ducati.