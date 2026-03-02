Chill-Modus und KTM-Fortschritte: Darum ist Pedro Acosta jetzt so stark

Pedro Acosta und KTM zeigten einen erfolgreichen MotoGP-Saisonauftakt 2026 in Thailand. Der Spanier feierte im Sprint seinen ersten Sieg in der Königsklasse, auch wenn dieser Triumph nicht für die Statistik der Grand-Prix-Siege zählt.

Im langen Rennen eroberte Acosta hinter der überlegenen Aprilia von Marco Bezzecchi den zweiten Platz. Nach dem ersten Rennwochenende führt Acosta erstmals die WM an. Auch für KTM ist es die erste WM-Führung in der MotoGP-Klasse.

"Ja, super schön, die Saison so zu starten", freut sich Acosta. "Ich erinnere mich, vergangenes Jahr haben wir hier sogar gelitten, um in den Top 10 zu kommen." Deswegen lobt er ausdrücklich: "KTM leistet wirklich gute Arbeit."

Ein Aspekt war der Reifenverschleiß über die Renndistanz. Das war im Vorjahr die große Achillesferse von KTM. Darauf haben sich die Ingenieure neben einem verbesserten Turning-Verhalten konzentriert. Mit Erfolg, wie Buriram gezeigt hat.

"Es sieht so aus, als hätten wir die Lebensdauer des Reifens verbessert", bestätigt Acosta. "Mal sehen, wie es auf anderen Strecken in Europa und sogar in Brasilien läuft, aber wir managen es irgendwie besser. Auch die Box arbeitet besser."

"Im Vorjahr hatten wir das Problem überall, nicht nur am Ende der Rennen. Wir haben einfach viel mehr gelitten. Aber ich sage: Wir müssen trotzdem in allen Bereichen weiterarbeiten, denn man sieht, dass Aprilia und Ducati immer noch super schnell im Qualifying sind."

Deswegen sieht Acosta das Qualifying als nächsten Schritt, der besser werden muss, um die Chancen im Rennen zu erhöhen. In Buriram qualifizierte er sich mit vier Zehntelsekunden Rückstand auf Platz sechs in der zweiten Startreihe.

Wäre er aus der ersten Reihe gestartet, hätte er eventuell mit Bezzecchi mitfahren können. Deswegen meint Acosta zum Qualifying: "Das würde unser Leben ganz schön erleichtern. Es stimmt, wir sind nicht mehr so schlecht wie vergangenes Jahr, aber es ist noch ein Weg vor uns."

Auf der Geraden fehlt KTM etwas Speed

KTM hat das Turning verbessert und den Reifenverschleiß optimiert, aber auf der Geraden tat sich Acosta im Zweikampf schwer. Das wurde vor allem im Sprint im Duell mit der Ducati von Marc Marquez ersichtlich, als er auf der Zielgeraden den Kürzeren zog.

Acostas bester Topspeed im Laufe des Wochenendes war 341,7 km/h im Qualifying. Die Aprilias von Bezzecchi und Jorge Martin wurden im Qualifying mit 345,0 km/h gemessen und auch die schnellste Ducati von Francesco Bagnaia kam auf diesen Wert.

"Wir wissen, dass unsere Topspeed dieses Jahr nicht toll ist im Vergleich zu Ducati und Aprilia. Ich hatte in den ersten beiden Sektoren der Strecke zu kämpfen", spricht Acosta die beiden langen Geraden an. Dafür war er dank besserem Turning im kurvigen Abschnitt sehr gut unterwegs.

In beiden Rennen lieferte sich der KTM-Star packende Duelle Foto: Getty Images AsiaPac

Dieser Sektor liegt ihm auch als Fahrer: "Sogar in den anderen Klassen hatte ich hier immer einen schnellen vierten Sektor. Das war der einzige Ort, wo ich überholen konnte, weil du da diesen letzten Bremspunkt hast. Das war meine einzige Trumpfkarte, die ich nutzen konnte."

Die zahlreichen Duelle machten Acosta viel Spaß. Vor allem der Zweikampf mit Marc Marquez im Sprint, aber auch im Grand Prix mit Jorge Martin, erneut mit Marc Marquez und zum Schluss mit Raul Fernandez.

"Ja, ich habe es genossen wie in meinen Moto3-Zeiten", sagt Acosta grinsend, "da habe ich normalerweise solche Überholmanöver gemacht. Ich bin gerade in einer richtig guten Phase, genieße jede Sekunde, mit dem Duell im Rennen gegen Jorge."

Acosta sieht sich in seiner dritten Saison als besseren Fahrer

Auffällig ist zudem, dass Acosta in diesem Jahr noch nicht gestürzt ist. Weder an den fünf Testtagen noch im Laufe des ersten Rennwochenendes ging er zu Boden. "Ich mache weniger Fehler als vor zwei Jahren und sogar als im vergangenen Jahr", sagt er deshalb.

"Vergangenes Jahr, besonders am Anfang der Saison, war ich nicht nervös, aber wenn die Situation nicht unter Kontrolle war, habe ich immer Fehler gemacht oder bin gestürzt oder zu weit rausgegangen oder was auch immer."

Pedro Acosta sieht sich in seiner dritten MotoGP-Saison als besseren Fahrer Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Das war vielleicht nicht der Weg, um Selbstvertrauen aufzubauen. Jetzt bin ich vielleicht im Chill-Modus, sagen wir, und sogar in schlechten Momenten nutze ich mehr den Kopf. Vielleicht ist das der größte Unterschied."

Deshalb macht der WM-Führende nach dem starken Auftaktwochenende auch keine großen Ansagen. Auf die Frage, ob sich nach Thailand seine Ziele ändern, antwortet er klipp und klar: "Das Ziel ist immer noch dasselbe: Keine Fehler machen."

Hält er dennoch eine WM-Chance für realistisch? "Man weiß nie. Am Ende müssen wir ruhig bleiben, die Arbeit machen, die wir tun, wissen, wo wir stehen, und nicht mehr erwarten, als wir können. Deshalb: Bleiben wir ruhig. Jetzt führe ich die WM länger als nur einen Tag an. Das ist cool!" Denn das nächste Rennen findet erst in zwei Wochen in Brasilien statt.