Coronavirus: KTM sagt privaten MotoGP-Test in Jerez ab

Vom 18. bis 20. März hatte KTM einen privaten MotoGP-Test auf dem Jerez-Circuit in Spanien vorgesehen. Man hat diesen Privattest mit Dani Pedrosa schon seit vielen Wochen geplant gehabt, als die Auswirkungen von CoViD-19 auf Europa noch gar nicht abzusehen gewesen waren. Nun wurde dieser Test abgesagt.

Nach der Absage des MotoGP-Rennens in Katar und der Verschiebung des Thailand-Rennens in den Herbst, wollte KTM auch die Stammfahrer Pol Espargaro und Brad Binder zu diesem Test hinzuziehen. Noch am vergangenen Sonntag sprach KTM-Teammanager Mike Leitner im Studio von ServusTV über diese Pläne.

KTM will auch Infektionsrisiko für die Firma minimieren

Nun hat sich auch in Österreich die Situation rund um das Coronavirus verändert. Stand 11. März wurden 206 Coronafälle bestätigt. Seit Mittwoch gelten auch in Österreich schärfere Regeln. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern (outdoor) sowie 100 (indoor) werden abgesagt.

Universitäten und Fachhochschulen bleiben geschlossen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt in einer Pressekonferenz fest, dass die Bürger auch in Österreich "soziale Kontakte einschränken" sollen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing, mit David Gutierrez Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM hat sich nun dazu entschieden, diesen geplanten Privattest in Jerez zu streichen. "Der private MotoGP Test von KTM Mitte Märze in Jerez wurde aufgrund der aktuellen Situation abgesagt", bestätigt ein Sprecher von KTM gegenüber 'Motorsport.com'.

"Es ist zu diesem Zeitpunkt nicht vertretbar, Personal zu entsenden - auch um die Frequenz innerhalb der Firma nicht noch weiter zu erhöhen." Im Bundesland Oberösterreich, wo KTM in Mattighofen und Munderfing zu Hause ist, gibt es bisher 28 bestätigte Coronafälle.

"Wir beobachten die Lage natürlich entsprechend und sind mit unseren jeweiligen Ansprechpartnern im Austausch", heißt es von KTM weiter. "Hier haben wir eine Verantwortung gegenüber unserem Personal und müssen auf die aktuelle Lage beziehungsweise entsprechend kurzfristige Veränderungen flexibel reagieren."

Ducati plant Privattest in Spanien für Ende März

Honda und Suzuki wollten sich ursprünglich mit ihren Testfahrern Stefan Bradl und Sylvain Guintoli auch an diesem Test beteiligen. Auch Aprilia wollte diese Gelegenheit in Jerez nutzen. Ob diese Teams weiter an ihren Plänen festhalten, ist derzeit ungewiss. Offen ist auch, ob Aprilia überhaupt nach Spanien reisen dürfte.

Währenddessen plant Ducati einen eigenen Privattest in Spanien. Man überlegt, am 30. und 31. März mit Testfahrer Michele Pirro auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia zu testen. In Jerez darf Ducati keine Privattests durchführen, weil man diesen Kurs nicht als Teststrecke nominiert hat. Ob dieser Test in drei Wochen zustande kommen wird, ist ungewiss.

Yamaha plant währenddessen noch im März mit privaten Testfahrten in Motegi (Japan).

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.