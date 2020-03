Coronavirus: MotoGP in Buriram (Thailand) droht Terminverschiebung

Die Ausbreitung des Coronavirus bestimmt aktuell das Weltgeschehen. Auch die Motorsportwelt ist von den Folgen betroffen. Nach der Absage des MotoGP-Saisonauftakts in Katar (mehr Infos) wird auch das Event in Thailand nicht wie geplant stattfinden.

Eine offizielle Bestätigung der Dorna steht noch aus, doch Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat bereits angekündigt, die Veranstaltung zu verschieben. Es wird vermutet, dass der Thailand-Grand-Prix in den Oktober verschoben wird.

"Ich behaupte nicht, dass es abgesagt wird. Es wird verschoben, bis die Durchführung möglich ist", wird der thailändische Gesundheitsminister von der 'AFP' zitiert. "Es ist auf den Coronavirus zurückzuführen."

"Wir müssen uns an den weltweiten Umständen orientieren. Es ist für uns als Nation das Beste, aber auch für die Teilnehmer", so Anutin Charnvirakul.

Die Situation in Thailand dürfte für die Absage des Events nicht entscheidend sein. Viel mehr geht es darum, dass die Teams nicht mehr in die USA zum GP in Austin einreisen dürfen, wenn sie aus Thailand kommen.

Auf Grund der strikten Einreisebestimmungen in Katar wurde der MotoGP-Saisonauftakt bereits abgesagt. Vor allem die Restriktionen für Einreisende aus Italien haben zur Absage des MotoGP-Auftakts geführt.

Mit Bildmaterial von LAT.