Crutchlow sauer auf Honda: HRC gibt ihm seine Ingenieure nicht zurück

Cal Crutchlow ist dafür bekannt, mit seiner Meinung nicht hinterm Berg zu halten. Diesmal schießt der LCR-Pilot gegen Arbeitgeber HRC. Denn der transferierte Ende 2018 drei Mitarbeiter von seiner Garage in die Jorge-Lorenzo-Box, um den damaligen Neuankömmling bestmöglich zu unterstützen. Jetzt will Crutchlow sie zurück.

Doch darauf hofft er offenbar vergebens. "Sie haben mir vergangenes Jahr meine Jungs weggenommen und es war enttäuschend. Sie geben sie mir nicht zurück, obwohl ich denke, dass es bei Alex (Marquez; Anm. d. R.) keinen allzu großen Unterschied machen wird. Es würde einen großen Unterschied für mich machen, aber nicht wirklich für ihn."

Bei den drei besagten Mitarbeitern handelt es sich um die beiden Techniker Arlan Holterman und Marco Barbiani sowie den erfahrenen Ingenieur Gianni Berti, die von Crutchlows Crew in die Werksmannschaft versetzt wurden - und das, obwohl der Brite und sein Crew-Chief Christophe Bourguinon dagegen protestierten.

Auch wenn sich Crutchlow nun erneut aufbäumt, wird sich an der Konstellation wohl auch für 2020 nichts ändern. "Sie gehören jetzt zur Honda-Crew. Sie nahmen sie aus dem Team und steckten sie zu Honda", ärgert sich der 34-Jährige. Er findet, dass ihm seine Ingenieure spätestens nach dem Rücktritt von Lorenzo wieder zustehen.

"Aus meiner Sicht bin ich der einzige Mann, der mit Marc auf das Podium fahren kann. Dieses Jahr, das Jahr davor und wahrscheinlich nächstes Jahr", unterstreicht Crutchlow sein Performance-Level. "Ich hoffe, Taka (Nakagami) macht einen Schritt nach vorn, und ich denke, das wird er. Aber derjenige, der Marc am nächsten ist, bin ich."

"Deshalb sollte man mich stärker machen, nicht schwächer", richtet er sich an die Honda-Verantwortlichen. In dieser MotoGP-Saison stand Crutchlow insgesamt dreimal auf dem Podest und sammelte 133 Punkte. Damit wurde er in der WM Gesamtneunter und zweitbester Honda-Pilot hinter Weltmeister Marc Marquez.

Mit Bildmaterial von LAT.