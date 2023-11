Dan Rossomondo: Was er als Dorna-CCO macht und den Fans zu sagen hat

Im Bemühen, mit dem jüngsten Zuschauerboom der Formel 1 mitzuhalten, hat MotoGP-Promoter Dorna Sports im April dieses Jahres einen Marketingexperten verpflichtet: Dan Rossomondo. Der US-Amerikaner ist seither als Chief Commercial Officer (CCO) für die Dorna tätig. Aber was genau macht er eigentlich in seiner Rolle?

"Auf den Punkt gebracht bedeutet 'Chief Commercial Officer', dass ich und mein Team versuchen, diesen Sport finanziell größer zu machen, sodass allen Beteiligten geholfen ist, also der Dorna, den Teams, den Fahrern, den TV-Stationen, den Sponsoren", sagt Rossomondo, der zuvor in ähnlicher Funktion für die Basketball-Profiliga NBA tätig war, im offiziellen MotoGP-Podcast.

"Ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht das Thema Priorisierung. Es gibt so viel, was ich anpacken will und was wir gemeinsam anpacken wollen", so Rossomondo und weiter: "Meine Hauptverantwortlichkeiten sind im Grunde dreigeteilt: in das digitale Business, in das mediale Business und in das Sponsoring- und Hospitality-Business".

"Das sind die Hauptverantwortlichkeiten. Hinzu kommt dann noch, wie wir neue Märkte erschließen, wie wir unsere Fans weiterhin zufriedenstellen, wie wir neue Fans gewinnen, wie wir unsere Geschichten besser nach draußen bringen, wie wir abseits der wunderschönen Rennstrecken, die wir haben, neue Events erschaffen können", erklärt der Dorna-CCO.

"Was tun wir in Deutschland, Frankreich abseits der Rennstrecken?"

Und was haben sich Rossomondo und sein Team konkret auf die Fahnen geschrieben, um neue MotoGP-Fans zu gewinnen? "Das ist eine gute Frage", sagt er. "Zuerst muss ich mal betonen, dass es keinen Grund gibt, diesen Sport auf irgendeine Weise zu reparieren. Dieser Sport ist nicht beschädigt, sondern er blüht und ist fantastisch. Er hat alles, was man sich von einer modernen Sportart wünscht. Damit meine ich die Bindung von Fans, das Tempo, die Helden."

Der Sachsenring ist auch in der Zeit nach Valentino Rossi ein Zuschauermagnet Foto: Alexander Trienitz

"Deshalb", so Rossomondo weiter, "ist mein Job und der Job meines Teams, wie wir es schaffen, die Geschichten gewissenhafter zu erzählen und sie an die Leute zu bringen. Am Sachsenring und in Le Mans verzeichnen wir Rekordzuschauerzahlen. Was aber tun wir in Deutschland, in Frankreich abseits der Rennstrecken, um den Sport denjenigen Leuten nahe zu bringen, die nicht an die Strecke kommen? Und wie schaffen wir es, dass wir in den Köpfen der Leute mehr als nur ein Sport sind?"

Was Rossomondo den Fans auf den Weg gibt

"Was uns dabei immer ganz wichtig ist, sind folgende Faktoren: Es muss einzigartig für MotoGP sein und wir wollen an diesem großartigen Sport, den wir haben, nicht zu viel ändern. Diese Dinge habe ich immer im Hinterkopf", sagt Rossomondo und verweist auf die im Jahr 2022 von Motorsport Network durchgeführte weltweite MotoGP-Fan-Umfrage.

"Daraus geht hervor, wie sich 65 Prozent unserer Fans wünschen, dass wir noch mehr Fans bekommen. Sie lieben diesen Sport so sehr, dass sie sich wünschen, wie diese Liebe auch bei anderen Leuten entfacht wird. Und genau daran müssen wir arbeiten", sagt er.

MotoGP-Fans mit Flaggen am Sachsenring Foto: Motorsport Images

"Abschließend", so der Dorna-CCO, "möchte ich noch sagen, dass die zwei wichtigsten Komponenten, die wir haben, unsere Fans und unsere Fahrer sind. Wir können nichts ohne unsere Fahrer machen, aber wir können auch nichts ohne unsere Fans machen."

"All unseren eingefleischten Fans da draußen möchte ich sagen: Habt Geduld. Wir lieben diesen Sport genauso wie ihr. Und wir versuchen, all die unterschiedlichen Variablen so in die Balance zu bringen, um das Beste für den Sport als Ganzes zu erreichen", so Rossomondo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.