Dani Pedrosa über Marc Marquez' Situation bei Honda: "Es wird ermüdend"

Ex-MotoGP-Weltmeister Marc Marquez erlebt weiterhin schwierige Zeiten. Auch beim Grand Prix von Italien schied der Honda-Werkspilot durch einen Sturz aus. Nach dem Abflug in Mugello sprach Marquez Klartext und machte die ausbleibende Performance der Honda RC213V für die vielen Stürze der Honda-Piloten verantwortlich (was Marquez am Sonntagabend gesagt hat).

Beim MotoGP-Wochenende in Mugello kamen seine Markenkollegen Joan Mir und Alex Rins ebenfalls zu Sturz und zogen sich dabei Verletzungen zu. HRC-Teamkollege Joan Mir verpasste den Rest des Wochenendes nach seinem Sturz im Freitags-Training. Für Alex Rins war das Wochenende nach dem Sturz im Sprintrennen vorbei. Noch schlimmer: Auch am Sachsenring fehlen Mir und Rins.

Ex-Honda-Werkspilot Dani Pedrosa sprach bei 'DAZN Spanien' über die angespannte Situation im Lager von HRC. Pedrosa wechselte nach seiner aktiven MotoGP-Karriere, in der er ausschließlich für das Repsol-Honda-Team fuhr, zu KTM und unterzeichnete einen Testfahrer-Job. Die Situation bei Honda kann der Spanier also nur als Außenstehender bewerten.

Dani Pedrosa erkennt bei den Marquez-Stürzen ein Muster

"Es ist offensichtlich, dass es allmählich ein bisschen ermüdend wird", bemerkt Pedrosa mit Blick auf die vielen Stürze der Honda-Piloten. "Das Muster wiederholt sich. Es ist schwierig, das zu akzeptieren und zu verstehen. Eine Analyse ist notwendig, man muss nach den Ursachen suchen und Schritt für Schritt vorgehen."

Aktuell befindet sich keiner der vier Honda-Piloten in den Top 10 der Fahrerwertung. Austin-Sieger Alex Rins ist als Elfter der bestplatzierte Honda-Pilot. Doch 34 seiner 47 Punkte stellte Rins beim Wochenende in Austin sicher. Bei den restlichen fünf Events sammelte er nur magere 13 Zähler.

Marc Marquez und Dani Pedrosa waren von 2013 bis 2018 Teamkollegen Foto: Honda

LCR-Teamkollege Takaaki Nakagami folgt auf P16 der Fahrerwertung. Der Japaner konnte sich bisher kaum in Szene setzen, sammelte aber vergleichsweise konstant Punkte. Werkspilot Marc Marquez liegt aktuell nur auf P18 der Meisterschaft. Teamkollege Joan Mir sammelte seit dem Auftakt in Portimao keinen einzigen Punkt und ist 24. der Gesamtwertung.

Findet Marc Marquez auf dem Sachsenring zu alter Stärke?

Offen ist, ob Honda auf dem Sachsenring zu alter Stärke finden kann. Marc Marquez gewann jahrelang auf dem winkligen Kurs in Hohenstein-Ernstthal. Nach dem Sturz in Mugello war sich Marquez aber gar nicht so sicher, ob er auch in diesem Jahr um den Sieg fahren kann.

Laut Dani Pedrosa ist der Deutschland-Grand-Prix eine wichtige Standortbestimmung: "Auf dem Sachsenring wird er sich selbst, das Motorrad, das Team und die Reifen bewerten können. Das komplette Paket kann man auf dem Sachsenring richtig einschätzen, weil das eine Strecke ist, auf der er zehn Mal gewonnen hat. Er verfügt über Referenzen und weiß, in welchen Jahren es besser oder schlechter war."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.