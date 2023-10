"Das habe ich gebraucht": Bestes Karriere-Ergebnis für Di Giannantonio

Nach dem Grand Prix von Indonesien verdrückte Fabio Di Giannantoino im Parc ferme als bester Fahrer eines Satellitenteams Tränen. Platz vier war das mit Abstand beste Ergebnis in der MotoGP-Karriere des Italieners.

"Ich bin heilfroh und stolz", sagt er zu seinem Husarenritt. "Ich hatte einen guten Start, aber dann wurde es mit Marc [Marquez] sehr eng. Beim Wheelie musste ich das Gas zudrehen. Ich machte einen Fehler und war nach der ersten Runde nur 15."

"Ich sagte zu mir: 'Scheiße, ein Desaster!'. Aber es war mit 27 Runden ein langes Rennen. Ich musste konzentriert bleiben, weil ich eine gute Pace hatte. Ich habe nur versucht, das Motorrad und mich zu spüren. Ich hatte eine verrückte Pace."

"Ich bin sehr schnell gefahren und habe eigentlich gar nichts riskiert. Das war sehr gut, weil ich mehr Spielraum hatte. Dann konnte ich immer mehr Leute überholen. Ich habe auch den Vorderreifen gut gemanagt, ich hatte den weichen Vorderreifen."

Di Giannantonio arbeitete sich durch das Feld und überholte immer mehr Fahrer. Ab der 18. Runde hielt er den vierten Platz. "Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte ein super Rennen", lacht der 25-Jährige. "Wir arbeiten sehr gut. Alles ist momentan richtig."

Der Italiener hat zahlreiche Fahrer im Rennen überholt Foto: Motorsport Images

"Im Hintergrund gibt es viel Arbeit. Es ist nie einfach, wenn man sein Bestes gibt, aber die Ergebnisse kommen aus Gründen, die man nur selbst kennt, nicht. Man hat Zweifel. Man arbeitet, gibt alles, aber nichts kommt. Aufgeben wäre einfach."

"Wir sind sehr fokussiert geblieben und haben wie Maulesel gearbeitet. Es war jetzt kein Sieg, es war kein Podium, aber ich hatte ein tolles Rennen. Dass man mich im Parc ferme gesehen hat, hatte einen Effekt auf mich. Es ist wie ein frischer Atemzug. Das habe ich gebraucht."

Im Vorjahr, seiner Rookie-Saison, war ein achter Platz das einzige Top-10-Ergebnis. Dazu machte "Diggia" mit der Poleposition in Mugello auf sich aufmerksam. In dieser Saison gelang ihm eine Steigerung. Seine Ergebnisse wurden besser.

Sechsmal fuhr Di Giannantonio in diesem Jahr in die Top 10. Sein bisher bestes Ergebnis waren zwei achte Plätze. Nun war Indonesien sein bestes Wochenende. Nach Rang sechs im Sprint gelang ihm eben dieser vierte Platz im Grand Prix.

Kam der vierte Platz für seine Zukunft zu spät?

Und das ausgerechnet an jenem Wochenende, an dem Gresini-Ducati Marc Marquez bekannt gegeben hat. Ist für Di Giannantonio der vierte Platz zu spät in der Saison gekommen? Gresini hatte eine Option auf ihn, die man schließlich nicht gezogen hat.

"Es ist schon etwas schade. Wir brauchten Zuversicht und Geduld", meint der Italiener. "Es ist so, als hätten wir alles aufgebaut, wir waren fast dort, aber dann geht alles zu Ende. Mit Vertrauen und Geduld haben wir es aber geschafft."

Vom Gresini-Team muss sich Fabio Di Giannantonio verabschieden Foto: Motorsport Images

"Es wäre natürlich eine schöne Geschichte, aber warten wir ab. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Momentan ist es okay. Ich möchte nicht über wenn und aber nachdenken. Ich genieße den Moment und arbeite für mich."

Di Giannantonio hat in den vergangenen Wochen festgehalten, dass er in der MotoGP bleiben will. Gute Plätze in anderen Serien sind im Herbst bereits vergeben. In der MotoGP wäre nur noch ein Platz bei Honda frei.

In erster Linie will sich der Römer mit weiteren guten Leistungen empfehlen: "Wir sind an der Spitze unseres Sports. Es gibt nicht viele Plätze. Wenn man es nicht gut macht, dann wird man ausgetauscht. Ich verstehe das. Ich arbeite in erster Linie für mich und will es denen beweisen, die an mir gezweifelt haben."

