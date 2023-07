Das Tief von Honda: Kalex-Chassis nicht die Lösung für die MotoGP-Probleme?

Die verzweifelte Lage von Honda in der MotoGP hatte zur Folge, dass sich die Verantwortlichen HRC extern nach Hilfe umschauten. Fündig wurden sie bei den deutschen Chassis-Spezialisten von Kalex, die seit Jahren die Moto2-Klasse dominieren. Beim MotoGP-Wochenende in Le Mans debütierte das Kalex-Chassis an der Honda RC213V. Doch die hohen Erwartungen wurden bisher nicht erfüllt.

Marc Marquez befand sich mit dem neuen Chassis auf Kurs zum Podium in Le Mans, als er kurz vor Rennende stürzte. Es folgten weitere Stürze in Mugello, auf dem Sachsenring und in Assen. Verletzungsbedingt verpasste Marquez die Hauptrennen auf dem Sachsenring und in Assen. Ein Aufwärtstrend ist aktuell nicht erkennbar.

Es ist ungewöhnlich, dass die stolzen Honda-Ingenieure auf externe Hilfe zurückgreifen. Doch laut einigen Insidern gab es keinen besonders intensiven Austausch zwischen Honda und Kalex.

Kalex wurde lediglich ein Auftrag erteilt, ein Chassis für die Honda RC213V zu bauen. Daraufhin soll Kalex keine weiteren Feedbacks zur Verbesserung des Rahmens erhalten haben. Dadurch ist es wenig verwunderlich, dass sich die Fortschritte bei Hondas MotoGP-Projekt in Grenzen halten.

Takaaki Nakagami (noch) nicht vom Kalex-Chassis überzeugt

LCR-Pilot Takaaki Nakagami war bei den zurückliegenden Rennen für Honda besonders wichtig, denn seine Markenkollegen Marc Marquez, Joan Mir und Alex Rins konnten auf Grund ihrer Stürze und Verletzungen kaum einen Beitrag leisten.

Takaaki Nakagami war zeitweise der einzige Honda-Pilot im Feld Foto: Motorsport Images

Beim Grand Prix auf dem Sachsenring testete Nakagami das Kalex-Chassis und fuhr immer wieder Vergleichstests. "Der erste Eindruck war nicht besonders positiv", gesteht der Japaner, der im Rennen zum Standard-Chassis zurückkehrte.

"Ich verwendete nicht das Kalex-Chassis", bestätigt er. "Wir testeten es in den beiden Trainings am Freitag. Ab Samstag verwendeten wir das Standard-Chassis. Ich fuhr nicht viele Runden mit dem Kalex-Chassis. Mir fehlte das Vertrauen, das Kalex-Chassis im Sprintrennen zu verwenden."

Marc Marquez verwendete das Kalex-Chassis erstmals in Le Mans Foto: Motorsport Images

"Es war eine Entscheidung, bei der wir auf Nummer sicher gegangen sind, denn wir fuhren sechs Rennen mit dem Standard-Chassis. Damit haben wir viel mehr Erfahrung", berichtet Nakagami, der von Marc Marquez' Stürzen zusätzlich abgeschreckt wurde.

"Marc verwendete das Kalex-Chassis, hatte aber Stürze", bemerkt Nakagami. "Ich sprach mit ihm, als wir uns bei der Physio-Behandlung trafen. Er meinte, dass er ebenfalls kein Vertrauen hat und klagte über die Haftung am Hinterrad und ein einkappendes Vorderrad. Wenn man kein Vertrauen hat, dann hilft auch das Kalex-Chassis nicht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.