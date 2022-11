"David gegen Goliath" - Petrucci über das MotoGP-Duell Ducati vs. Yamaha

Audio-Player laden

Am Wochenende entscheidet sich, ob Ducati-Pilot Francesco Bagnaia zum ersten Mal MotoGP-Weltmeister wird oder ob Yamaha-Pilot Fabio Quartararo seinen Titel verteidigt. Bagnaia ist dank seines Vorsprungs von 23 Punkten klarer Favorit, Quartararo hat nur noch Außenseiterchancen.

Ducati war seit den Zeiten von Casey Stoner nie so nah dran an einem MotoGP-Titel wie in diesem Jahr. "Das haben sie alles Gigi Dall'Igna zu verdanken", kommentiert Ex-Ducati-Werkspilot Danilo Petrucci im Gespräch mit der 'La Gazzetta dello Sport'.

"Andrea Dovizioso und ich waren oft perplex, welches Gefühl er uns vermittelte. Wir verstanden nicht, wofür er manche Dinge tat. Doch ein paar Tausendstelsekunden hier, ein paar Tausendstelsekunden dort und unterm Strich waren das die Zehntelsekunden, die jetzt in der MotoGP die Siege ermöglichen", bemerkt Petrucci, der 2019 und 2020 für das Ducati-Werksteam fuhr und zwei Grands Prix gewann.

Francesco Bagnaias Entwicklung überrascht Danilo Petrucci

Doch Ende 2020 mussten Petrucci und Dovizioso Platz machen für Francesco Bagnaia und Jack Miller, die von Pramac ins Werksteam aufstiegen. Besonders Bagnaias Aufstieg wurde kritisch bewertet, denn er bekam den Platz, obwohl er 2020 nur als WM-16. abschloss.

Danilo Petrucci musste Ende 2020 Platz machen für Francesco Bagnaia Foto: Motorsport Images

"Die Ducati ist richtig gut geworden. Pecco hat sich zu einem Raubtier entwickelt", stellt Vorgänger Petrucci fest. "Ich erwartete ehrlich gesagt nicht, dass Pecco so gut uns konstant sein wird. Es sah so aus, als hätte er im ersten Teil der Saison bereits alles verloren."

Danilo Petrucci zeigt Mitgefühl für Fabio Quartararo

Titelverteidiger Quartararo hat im Laufe der Saison einen Vorsprung von 91 Punkten auf Bagnaia verspielt. Seit der Sommerpause ist Bagnaia der mit Abstand stärkste Fahrer. "Es ist wie David gegen Goliath", bemerkt Petrucci mit Blick auf das Duell Ducati vs. Yamaha.

Fabio Quartararo sah im Sommer wie der sichere Weltmeister aus Foto: Motorsport Images

"Er sieht, wie er immer mehr Punkte verliert. Obwohl er sein Bestes gibt, reicht es nicht. Es ist normal, dass man sich dann niedergeschlagen fühlt", zeigt Petrucci Mitgefühl mit Quartararo, der seit dem Ende der Sommerpause kein Rennen gewinnen konnte und nur in zwei von acht Rennen aufs Podium fuhr.

Marc Marquez wird laut Danilo Petrucci wieder um die WM kämpfen

Bagnaia wird voraussichtlich als Titelverteidiger in die MotoGP-Saison 2023 starten. Beim Kampf um den Titel rechnet Petrucci mit einem alten Bekannten: Marc Marquez. "Marquez wird im kommenden Jahr zu den Anwärtern zählen. Deshalb ist es 2022 eine gute Chance, den Titel zu gewinnen", kommentiert Petrucci bei 'Sky'.

Marc Marquez bring Honda zurück in die Erfolgsspur Foto: Motorsport Images

"Es ist toll, dass ein so starker Fahrer wieder in der Meisterschaft zurück ist", freut sich der Italiener über das Comeback der Nummer 93. "Honda befand sich in einer Krise, sie sammelten kaum noch Punkte. Er kam zurück und kämpfte um Poles und Siege."

"Er verfügt über absurd viel Talent", so Petrucci. "Ich freue mich vor allem auf der persönlichen Ebene, weil er wegen seinem Arm stark leiden musste. Es ist schön, dass er wieder zu seiner Form findet."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.