Davide Brivio bei Trackhouse: Wertvolle Erfahrung für das neue MotoGP-Team

Mit dem US-Rennstall Trackhouse gibt es in der MotoGP-Saison 2024 ein neues Satellitenteam. Prinzipiell werden die Motorräder von Aprilia in Noale betreut. An der Rennstrecke kümmert sich das ehemalige RNF-Team um den Einsatz der beiden RS-GP für Miguel Oliveira und Raul Fernandez.

Personell hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas verändert. Als Teammanager ist weiterhin Wilco Zeelenberg für die Technik und die beiden Crews zuständig. Neuer Teamchef ist Davide Brivio, der ab dem Katar-Test in der Box sein wird.

In der Praxis wird Brivio jene Rolle ausfüllen, die im alten RNF-Team Razlan Razali hatte. Brivio und Zeelenberg kennen sich von ihrer gemeinsamen Vergangenheit bei Yamaha gut. "Wir müssen uns keine Geheimnisse über den Sport mitteilen, was viel hilft.", sagt der Niederländer.

"Er ist auch die Verbindung zu Trackhouse. Er hat die Ambition und Leidenschaft für den Motorsport. Aber vor allem hat er diese Eigenschaft, damit das Team wächst. Das betrifft die Suche nach Sponsoren und das Budget."

"Er kann erklären, was es für ein MotoGP-Team braucht. Das hat er schon mehrmals bewiesen. Wir haben alle Leidenschaft, aber das reicht nicht immer aus. Er hat die Fähigkeit, Dinge umzusetzen, damit auch Geld fließt. Er kann die richtigen Leute kontaktieren."

Da die Technik von Aprilia bereitgestellt wird und sich Zeelenberg um die täglichen Abläufe in der Box kümmert, wird vor allem die kommerzielle Seite die Aufgabe von Brivio sein. Da Trackhouse-Chef Justin Marks keine MotoGP-Erfahrung hat, ist Brivio mit seiner Erfahrung ein Goldgriff.

Miguel Oliveira fährt mit der Aprilia RS-GP Jahrgang 2024 Foto: Motorsport Images

"Justins Ambitionen sind ziemlich groß", sagt Jeremy Appleton, der Kommunikationsdirektor von Trackhouse. "Er baut die Grundpfeiler auf, um das Team vorwärts zu bringen. Ich denke, es zeigt unsere Ernsthaftigkeit, wie wir an die MotoGP herangehen."

"Wir sind brandneu und wollen lernen, wie man es richtig macht. Dabei wird auch Davide helfen." Trackhouse Entertainment hat seinen Sitz in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee. Das NASCAR-Team hat seine Basis in Concord, im US-Bundesstaat North Carolina.

"Trackhouse Entertainment hat eine kommerzielle Abteilung plus das Rennteam", sagt Appleton. "Es gibt eine gute Struktur, um Geld in das Team zu bringen. Das NASCAR-Team ist komplett finanziert. Davide wird Erfahrung und Kontakte mitbringen."

Denn Brivio hat über 20 Jahre im Motorradrennsport verbracht und kennt das Business in- und auswendig. "Er hat mehr Erfahrung als ich", lacht Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola, der erst seit 2019 in der MotoGP ist.

"Ich bin mir sicher, dass Davide für das Projekt hilfreich sein wird. Es ist sehr gut für Trackhouse, aber auch für Aprilia. Wir arbeiten mit dem Team sehr eng zusammen. Dass Davide an Board ist, sind sehr gute Neuigkeiten."

Eine technische Frage ist weiterhin offen. Während Miguel Oliveira mit der gleichen Spezifikation wie das Werksteam mit Aleix Espargaro und Maverick Vinales in die Saison starten wird, hat Raul Fernandez die RS-GP vom Vorjahr zur Verfügung.

Wann erhält auch der Spanier neues Material? "Ich weiß es nicht, vielleicht gegen Saisonmitte", sagt Rivola. "Es sind nur zwei Aerodynamik-Spezifikationen erlaubt. Normalerweise bringen wir im Sommer eine neue Homologation. Vielleicht ist es besser, darauf zu warten."

Mit Bildmaterial von Trackhouse.