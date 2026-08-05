Davide Brivio über 2027: "Vielleicht wird der Fahrer wieder wichtiger"

Die MotoGP steht vor einem der größten Umbrüche ihrer modernen Geschichte. Ab 2027 beginnt eine neue Ära: Die aktuellen 1000-ccm-Motoren werden durch 850-ccm-Aggregate ersetzt, die Aerodynamik wird eingeschränkt und mit Pirelli kommt ein neuer Reifenausrüster in die Weltmeisterschaft.

Für Davide Brivio ist diese Reform mehr als nur eine technische Anpassung. Der erfahrene Teammanager, der mit Yamaha und Suzuki bereits große Regelwechsel erlebt hat und aktuell Erfolge mit Trackhouse feiert, sieht im Gespräch mit Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, darin eine Gelegenheit, die Balance zwischen Maschine und Fahrer neu zu definieren.

"Ich denke, es ist die richtige Richtung, denn die Entscheidung für 850 ccm wurde gemeinsam von den Herstellern und ihren Ingenieuren getroffen, auf Grundlage technischer Daten", erklärt er. "Wir müssen ihnen vertrauen. Sie wissen viel mehr als wir."

Weniger Geschwindigkeit, aber genauso viel Spektakel

Ein zentraler Punkt der Reform ist die Reduzierung der Performance. Die aktuellen MotoGP-Motorräder haben in den vergangenen Jahren enorme technische Fortschritte gemacht. Mehr Leistung, immer ausgefeiltere Aerodynamik und der zunehmende Einsatz von Bodeneffekten haben die Maschinen extrem schnell gemacht.

Für Brivio ist dieser Punkt entscheidend: "Wir haben unglaublich hohe Geschwindigkeiten erreicht. Man muss nur an die 368 km/h in Mugello denken." Eine moderate Reduzierung würde seiner Meinung nach nichts am Wert der Rennen ändern.

"Wenn wir 20 oder 30 km/h langsamer werden, verlieren wir nichts von der Show", ist er überzeugt. Im Gegenteil: Brivio hält einen Schritt zurück für sinnvoll. "Ich denke, es ist richtig, in dieser Hinsicht einen kleinen Schritt zurückzugehen."

Die aktuelle MotoGP hat den Fahrstil stark verändert

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat die Art und Weise, wie Fahrer ein MotoGP-Motorrad bewegen müssen, stark verändert. Besonders die Aerodynamik spielt inzwischen eine enorme Rolle. Die heutigen Motorräder erfordern einen speziellen Fahrstil.

"Die aktuelle Generation der Motorräder hat die Fahrer dazu gezwungen, einen Fahrstil zu entwickeln, der speziell an diese 1000-ccm-Maschinen angepasst ist", sagt Brivio. Dabei geht es nicht nur um reine Geschwindigkeit. Besonders das Bremsen hinter anderen Fahrern, die Kurvenfahrt und die Beschleunigung aus den Kurven heraus seien durch die moderne Aerodynamik stark beeinflusst worden.

MotoGP-Regeln 2027 Foto: Dorna

"Hinter einem anderen Motorrad zu bremsen ist komplett anders, als alleine zu bremsen. Dann gibt es den Bodeneffekt in den Kurven, den Kurvenausgang - all diese Faktoren haben verändert, wie Fahrer MotoGP angehen", weiß Brivio.

Die neuen 850er-Maschinen könnten wieder ein ursprünglicheres Gefühl ermöglichen, glaubt er. "Ich sage das mit etwas Vorsicht, aber die neuen 850er scheinen wahrscheinlich ein natürlicheres Fahrerlebnis zu bieten als die aktuellen Motorräder."

Fahrer könnte wieder mehr in den Mittelpunkt rücken

Genau darin sieht Brivio eine der spannendsten möglichen Veränderungen. Wenn die Motorräder weniger extrem werden, könnte der Einfluss des Fahrers wieder größer werden.

"Vielleicht wird das Können und die Anpassungsfähigkeit der Fahrer noch wichtiger", hofft er. Eine solche Entwicklung würde der Philosophie des Italieners entsprechen. In seiner Karriere setzte Brivio immer wieder auf Fahrer, die nicht nur schnell waren, sondern sich an neue Situationen anpassen konnten - von Valentino Rossi bei Yamaha über Joan Mir bei Suzuki bis hin zu seinem aktuellen Schützling Ai Ogura.

Pirelli statt Michelin: Neue Reifenphilosophie beginnt

Neben den Motorrädern wird auch die Reifenfrage ein entscheidender Faktor. Pirelli übernimmt ab 2027 die Rolle von Michelin als offizieller Reifenausrüster. Für Brivio bedeutet das eine weitere große Unbekannte. "Wir müssen die Reifen verstehen und die entscheidenden Unterschiede zwischen Pirelli und Michelin herausfinden."

Der Italiener erinnert sich an frühere Wechsel in der MotoGP, insbesondere an den Übergang von Bridgestone zu Michelin. "Auch damals gab es klare Unterschiede."

"Bridgestone hatte einen außergewöhnlichen Vorderreifen, während Michelins größte Stärke der Hinterreifen war." Zu Beginn habe Michelin einfach noch nicht die gleiche Präzision am Vorderrad geboten. "Später entwickelte sich alles weiter."

Heute sei Michelin ein extrem leistungsfähiger Partner der MotoGP. "Michelin produziert heute einen herausragenden Reifen mit außergewöhnlicher Performance", so Brivio.

Bei Pirelli beginnt dagegen eine neue Entwicklungsphase. "Pirelli wird mit Bereichen kommen, die noch entwickelt werden müssen. Wir wissen es einfach noch nicht." Der Reifenhersteller werde seinen eigenen Lernprozess in der MotoGP durchlaufen, und mit ihm die Teams und Fahrer, die sich anpassen müssen.

Eine technische Revolution mit vielen offenen Fragen

Für Brivio steht fest: 2027 wird nicht nur ein neues Motorrad bringen, sondern eine komplett neue Dynamik. "Es wird eine große Veränderung", prophezeit er. Nicht zuletzt, weil sich neben Motoren, Aerodynamik und Reifen auch die Fahrerlager-Landschaft durch diverse Fahrerwechsel stark verändert wird.

Gerade diese Mischung mache 2027 besonders interessant. "Ich denke, die nächste Saison wird faszinierend, weil es so viele neue Dinge geben wird, die man verstehen muss."

Street Circuits: MotoGP muss näher an die Menschen

Neben der technischen Zukunft beschäftigt Brivio auch die Frage, wie die MotoGP als Sport wachsen kann. Er gehört zu den wenigen Verantwortlichen, die nach der schwierigen Premiere in Brasilien offen über Herausforderungen gesprochen haben. Dennoch sieht er keinen Grund, Straßenrennen grundsätzlich abzulehnen.

"Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es begeistert mich wirklich", betont Brivio. Für ihn könnten mehr Rennen in Städten ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Sports sein. "Ich glaube tatsächlich, dass das die Richtung ist, in die wir gehen sollten." Natürlich müsse Sicherheit immer oberste Priorität haben.

Brivio verweist dabei auf die Entwicklung der Formel 1, die mit Rennen in Städten wie Miami oder Las Vegas neue Zuschauergruppen erreicht. "Die größten Sportarten machen alle dasselbe. Stadien und Arenen befinden sich in Städten oder sehr nahe daran. Sie sind nah bei den Menschen." Die MotoGP müsse diesem Prinzip folgen. "Wir müssen dorthin gehen, wo die Menschen sind", mahnt der Italiener.

Dabei sei ihm bewusst, dass Motorradsport besondere Herausforderungen mit sich bringt. "Unser Sport ist komplizierter, weil man nicht einfach permanente Rennstrecken in Stadtzentren bauen kann." Dennoch glaubt er, dass sichere Lösungen möglich sind.

Adelaide als möglicher Wegweiser für Straßenrennen

Besonders gespannt blickt Brivio auf den geplanten MotoGP-Auftritt in Adelaide. Der australische Straßenkurs könne ein Beispiel dafür sein, wie die Zukunft aussehen kann.

"Ich hoffe, dass Adelaide ein Beispiel wird, dem andere Städte folgen", sagt der Italiener. Dabei fordert er jedoch keine komplette Umstellung des Kalenders: "Ich sage nicht, dass wir 22 Straßenrennen haben sollten." Aber einige wenige Stadtrennen könnten aus seiner Sicht schon einen gewissen Mehrwert bieten.

"Zwei, drei, vier oder sogar fünf wären aufregend und würden die richtige Richtung für die MotoGP darstellen", findet der Teammanager. Eine Inspiration sei in dem Zusammenhang auch die Formel E. "Das ist eines der Dinge, die wir an der Formel E beneiden. Sie fahren mitten in den Städten, umgeben von den Fans."