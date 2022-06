Denkmal für Valentino Rossi: Der größte Helm der Welt als Hommage

Audio-Player laden

Erst kürzlich wurde Valentino Rossi bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello feierlich geehrt, als seine Startnummer 46 mit einer offiziellen Zeremonie in den Ruhestand geschickt wurde. Nun bahnt sich für den Italiener die nächste Ehrung an.

Die Gemeinde Pesaro, Geburtsregion von "Il Dottore", hat ihm ein Denkmal gebaut. Ein riesiger Helm - mit vier Metern Höhe und sechs Metern Breite der größte der Welt - wurde als Hommage an den MotoGP-Star errichtet. Die Installation befindet sich auf der Piazza d'Annunzio, umrahmt von einer Minibike-Strecke.

So soll am 25. Juli vom Rossi höchstselbst eingeweiht werden. "Es ist eine Pflicht für das Land der Piloten und Motoren, eine Legende wie Valentino zu ehren", erklärt Bürgermeister Matteo Ricci. "Die Aufstellung eines ihm gewidmeten Werkes an der Strandpromenade ist sicherlich eine starke touristische Attraktion."

Dass für das Denkmal ein Helm gewählt wurde, kommt nicht von ungefähr. Rossis außergewöhnliche Designs waren in seiner Karriere eines seiner größten Markenzeichen.

