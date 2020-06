Der beste MotoGP-Pilot aller Zeiten? Casey Stoner tippt auf Mick Doohan

Mick Doohan ist für Casey Stoner der Größte Fahrer aller Zeiten (GOAT). Das hat Stoner jüngst in einem Video-Interview mit Landsmann Chris Vermeulen zum Video bestätigt. Doohan holte von 1994 bis 1998 bei den 500ern fünf WM-Titel in Folge und schrieb damit Geschichte. Stoner selbst blickt auf zwei WM-Titel in der Königsklasse zurück.

"Ich war vier Jahre alt, als ich loslegte. Im Alter von fünf oder sechs Jahren war Mick Doohan mein Idol. Es gibt keinen Fahrer, der mit dem mithalten kann, was er geleistet hat, wenn man die vielen Operationen bedenkt und wie er nach den vielen Verletzungen Erfolge in Serie feierte", erklärt Stoner.

In der Saison 1999 ging die Karriere von Doohan nach einem Sturz in Jerez zu Ende. "Wer weiß, was er noch alles erreicht hätte, wenn er seine Karriere nicht auf Grund einer weiteren Verletzung hätte vorzeitig beenden müssen. Ich hätte gern gesehen, dass er weiter macht. Doch es wäre schwierig gewesen, nach diesem weiteren Rückschlag noch einmal zurückzukehren", kommentiert Stoner.

Beim Rücktritt war Doohan 34 Jahre alt und hätte noch ein paar Jahre vor sich gehabt. "In meinen Augen ist er der GOAT. Seine Entschlossenheit trieb mich jahrelang an und lehrte mich, dass man immer weiter kommt, egal wie hart es gerade ist", bemerkt Stoner, der seine Karriere im Alter von 27 Jahren vorzeitig beendete.

Mit Bildmaterial von LAT.