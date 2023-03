Di Giannantonio: In Portimao mit Armproblemen aufgegeben

Audio-Player laden

Für Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) war das Auftaktwochenende in seine zweite MotoGP-Saison eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Im Qualifying am Samstag war "Diggia" der Langsamste, nachdem er im zweiten Freien Training am Freitag gestürzt war. Zwei Wochen zuvor war er auch schon beim Portimao-Test gestürzt und hatte daraufhin auf den zweiten Testtag verzichten müssen.

Sowohl im Sprint am Samstag als auch im Grand Prix am Sonntag startete Di Giannantonio als Letzter. Am Samstag war das der 21. Startplatz, weil Pol Espargaro (Tech-3-GasGas) mit Verletzung fehlte. Am Sonntag war es der 20. Startplatz, weil neben Espargaro auch Enea Bastianini (Ducati) verletzungsbedingt nicht fahren konnte.

Di Giannantonio beendete den Sprint über zwölf Runden auf Platz 14 und war damit der letzte der Fahrer, die ins Ziel kamen. Den am Sonntag auf 25 Runden angesetzten Grand Prix gab der Gresini-Pilot nach zehn Runden an letzter Stelle liegend auf.

In den ersten Runden des Rennens hatte Di Giannantonio eine Berührung mit Yamaha-Pilot Franco Morbidelli. Die war aber nicht der Grund, dass er aufgegeben hat. Vielmehr waren es körperliche Probleme im rechten Unterarm.

"Der Start des Rennens war nicht schlecht. Dann aber habe ich bei einer Berührung mit einem anderen Fahrer eines der Winglets an der Front verloren", spricht Di Giannantonio den Zwischenfall mit Morbidelli an und schildert weiter: "Nach ein paar Runden reagierte dann mein rechter Unterarm nicht mehr so wie es hätte sein sollen. Ich konnte die Bremse nicht mehr richtig betätigen und musste deshalb aufgeben."

Nachdem das Portimao-Wochenende alles in allem "sicher nicht das Wochenende war, das ich mir erhofft hatte", will sich Di Giannantonio nun bis zum zweiten Saisonrennen "rasch erholen". Problem: Dieses zweite von 21 Rennen im MotoGP-Kalender 2023 findet bereits am kommenden Wochenende in Termas de Rio Hondo (Argentinien) statt. Viel Zeit bleibt dem Gresini-Piloten daher nicht.

Schon jetzt haben sich vier der 22 MotoGP-Stammpiloten verletzungsbedingt vom Argentinien-Wochenende abmelden müssen. Abgesehen von Tech-3-Pilot Pol Espargaro und Ducati-Pilot Enea Bastianini, die schon am Portimao-Sonntag fehlten, sind es Marc Marquez (Honda) und Miguel Oliveira (RNF-Aprilia). Einen Ersatzfahrer hat bislang noch keines der vier betroffenen Teams benannt.

