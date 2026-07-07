Die größten WM-Aufholjagden der MotoGP: Bricht Marquez den Rekord?

Die MotoGP-Saison 2026 entwickelt sich zu einer Meisterschaft, die das Potenzial hat, in die Geschichtsbücher einzugehen. Im Zentrum steht einmal mehr Marc Marquez, der in seiner Karriere schon mehrfach erfolgreiche Comebacks gestartet hat.

Nach einem schwierigen Saisonstart mit Rückschlägen und einem zwischenzeitlich dreistelligen Punkterückstand hat der Ducati-Pilot in den letzten Rennen massiv aufgeholt. Aktuell beträgt sein Rückstand auf die WM-Spitze nur noch 40 Punkte, wodurch er wieder voll im Titelkampf angekommen ist.

Und mit dem Sachsenring, einer der Paradestrecken von Marquez, vor der Brust könnte der Rückstand vor dem Sommerpause weiter schrumpfen. Doch wie außergewöhnlich ist diese Situation im historischen Kontext der modernen MotoGP?

Der Maßstab: Francesco Bagnaia 2022 - 91 Punkte

Die größte erfolgreiche Aufholjagd der MotoGP-Ära seit 2002 gelang Francesco Bagnaia in der Saison 2022. Seine Ausgangslage war zunächst dramatisch: Nach einem schwierigen Saisonstart und mehreren Stürzen lag der Ducati-Pilot bereits früh in der Saison 91 Punkte hinter WM-Leader Fabio Quartararo.

Viele Beobachter hielten seine Titelchancen für praktisch beendet. Doch ab der Saisonmitte änderte sich das Bild komplett: Bagnaia stabilisierte seine Performance, reduzierte Fehler drastisch und begann eine Serie von Siegen und Podien, während Quartararo zunehmend Probleme mit Konstanz und Technik bekam.

Der entscheidende Wendepunkt kam in der zweiten Saisonhälfte, als Bagnaia kontinuierlich Punkte aufholte und schließlich in Valencia die WM-Führung übernahm und Weltmeister wurde. Mit dem Titelgewinn schrieb der Italiener ein Stück MotoGP-Geschichte, denn noch nie zuvor in der modernen Viertakt-Ära wurde ein derart großer Rückstand erfolgreich in einen Weltmeistertitel umgewandelt.

Der Titel der Konstanz: Joan Mir 2020 - 48 Punkte

Die Saison 2020 war von der Pandemie geprägt, nicht zuletzt durch den stark verkürzten Kalender. In diesem Chaos entwickelte sich Joan Mir zum Meister der Konstanz.

Zwar gewann Mir im gesamten Jahr nur ein einziges Rennen, doch seine Stärke lag darin, nahezu jedes Wochenende konstant in den Top 5 oder Top 10 zu beenden. Sein größter Rückstand im Titelrennen betrug dabei rund 48 Punkte, wodurch er zwischenzeitlich kaum als echter Titelkandidat wahrgenommen wurde.

Während die Konkurrenz regelmäßig Punkte durch Stürze oder Formschwankungen verlor, blieb Mir ruhig und sammelte stetig Zähler. Diese Konstanz zahlte sich aus: Zum Saisonende reichte ihm genau dieses saubere Punktekonto, um sich den Titel zu sichern, ohne dominante Siegesserie, aber mit maximaler Effizienz.

Starke zweite Hälfte: Marc Marquez 2017 - 37 Punkte

Die Saison 2017 markiert eines der klassischen Marquez-Comebacks. Der Honda-Pilot hatte im Verlauf der Saison einen Rückstand von 37 Punkten auf Yamaha-Fahrer Maverick Vinales, der zu diesem Zeitpunkt als einer der Titelanwärter galt.

Besonders im ersten Saisondrittel wirkte Marquez nicht dominant genug, um das Feld zu kontrollieren, während Vinales drei Siege feierte. Doch mit zunehmender Saison entwickelte der Honda-Star eine beeindruckende Stabilität, minimierte Fehler und nutzte jede Schwäche seiner Konkurrenten konsequent aus.

Der Wendepunkt kam in der Mitte der Saison, als Vinales zunehmend inkonstant wurde und Ducati sowie Yamaha sich gegenseitig Punkte wegnahmen. Marquez hingegen sammelte konstant Podien und Siege und übernahm schließlich die WM-Führung.

Die Rookie-Sensation: Marc Marquez 2013 - 30 Punkte

Die Saison 2013 ist historisch, weil sie den Eintritt eines Ausnahmefahrers in die die Königsklasse markiert: Marc Marquez gewann als Rookie direkt den MotzoGP-Titel.

Auch wenn er früh im Jahr einen Rückstand von 30 Punkten auf Honda-Teamkollege Dani Pedrosa hatte, entwickelte sich die Saison schnell zu einem Lern- und Anpassungsprozess. Marquez stürzte mehrfach, sammelte aber gleichzeitig enorm wertvolle Rennkilometer und passte seinen Stil von Rennen zu Rennen an.

Mit zunehmender Erfahrung wurde der Spanier nicht nur schneller, sondern auch taktisch reifer. Besonders in der zweiten Saisonhälfte zeigte er eine beeindruckende Mischung aus Aggressivität und Kontrolle, die ihn schließlich an die Spitze der Weltmeisterschaft brachte. Sein Titelgewinn im ersten MotoGP-Jahr bleibt eines der bemerkenswertesten Debüts in der Geschichte des Motorradsports.

Späte Entscheidung: Jorge Lorenzo 2015 - 29 Punkte

Die Saison 2015 war geprägt vom intensiven internen Yamaha-Duell zwischen Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. Über weite Teile lag Lorenzo im Rückstand, zeitweise bei 29 Punkten, während Rossi als Tabellenführer in die entscheidende Phase ging.

Doch ab der zweiten Saisonhälfte drehte sich das Momentum. Lorenzo fand eine nahezu perfekte Abstimmung mit der Yamaha und begann eine Serie dominanter Siege. Gleichzeitig verlor Rossi durch Fehler und Kontroversen entscheidende Punkte.

Der Titelkampf spitzte sich bis zum letzten Rennen in Valencia zu, wo Rossi eine Strafe ansitzen musste und Lorenzo sich mit einem Sieg die Weltmeisterschaft sicherte. Es war kein klassisches "Aufholen über viele Rennen", sondern vielmehr eine konsequente Umkehr des Saisonverlaufs im entscheidenden Moment.

Marquez 2026: Comeback in einer neuen Dimension?

Vor diesem historischen Hintergrund wirkt Marc Marquez' aktuelle Situation in der Saison 2026 besonders bemerkenswert. Mit einem zwischenzeitlichen Rückstand von 104 Punkten, den er nach dem Grand Prix von Italien hatte, und einer aktuellen Verkürzung auf rund 40 Punkte Abstand bewegt er sich bereits jetzt in einem Bereich, der selbst Bagnaia 2022 in seiner Dimension übertreffen würde.

Hinzu kommt eine strukturell veränderte MotoGP: Sprintrennen, engere Leistungsdichte und höhere Punkteschwankungen pro Wochenende machen große Sprünge sowohl nach oben als auch nach unten möglich. Gleichzeitig gibt es mit maximal 37 Punkten pro Wochenende deutlich mehr Zähler zu holen als früher.