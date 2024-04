Die Jerez-Strecke benennt eine Kurve nach Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta

Große Ehre für Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta. Der Circuito de Jerez - Angel Nieto benennt eine Kurve nach dem Spanier. Wie die Bürgermeisterin der andalusischen Stadt, María Jose García-Pelayo, bekannt gegeben hat, ist das eine Anerkennung für die Bemühungen und die Arbeit Ezpeletas in den vergangenen Jahrzehnten.

Im Jahr 1987 fand der erste Motorrad-Grand-Prix von Spanien in Jerez statt. Seit 1989 wird dieses prestigeträchtige Rennen in jedem Jahr auf dieser Strecke ausgetragen. Vor 32 Jahren hat Ezpeleta in Jerez bekannt gegeben, dass sich künftig die Dorna um die Promotion der Motorrad-WM kümmern wird.

Im Mai 2018 wurde der Name des 12+1 Weltmeisters Angel Nieto in den Streckennamen hinzugefügt. In Anlehnung an den 13-maligen Weltmeister und Superstar Spaniens hat die Strecke offiziell auch nicht 13 Kurven, sondern 12+1, weil Nieto abergläubisch war.

Sieben Kurven sind in Jerez nach Motorrad-Rennfahrern benannt. Das sind Sito Pons (Kurve 5), Dani Pedrosa (Kurve 6), Jorge "Aspar" Martinez (Kurve 8), Angel Nieto (Kurve 9), Antonio "Peluqui" Sanchez (Kurve 10), Alex Criville (Kurve 11) und Jorge Lorenzo (Kurve 13).

Nun wurde Kurve 7 nach Carmelo Ezpeleta benannt. Das ist die schnelle Linkskurve von der Pedrosa-Kurve Richtung Martinez-Kurve. An dieser Kurve wurde auch gearbeitet, um die Sicherheit zu verbessern. In erster Linie wurde die Auslaufzone vergrößert.

