Die Pläne der MotoGP-Testteams: Dort sind Bradl und Co. demnächst im Einsatz

Am Montag nach dem Grand Prix von Spanien gab es in Jerez für die MotoGP-Stammfahrer den ersten von zwei Testtagen während der Saison 2023. Der zweite ist für den Montag (11. September) nach dem Rennwochenende in Misano vorgesehen. Deshalb kommt den Testteams der fünf Marken eine wichtige Rolle zu.

Jede Marke musste vor der Saison drei Teststrecken nominieren. Unbegrenzt dürfen die Testfahrer aber auch nicht unterwegs sein, denn die Limitierung wird über die Reifen erreicht. Michelin stellt jedem Testteam nur noch 200 Reifen zur Verfügung.

Nun wurden die weiteren vorläufigen Testplanungen bekannt. Ducati-Testfahrer Michele Pirro war am 3. und 4. Mai auf heimischem Boden in Mugello unterwegs. Der Grand Prix von Italien findet dort am 11. Juni statt.

Am 23. und 24. Mai setzt Pirro erneut in Mugello die Arbeit für Ducati fort. An diesen beiden Tagen wird auch Yamaha mit dem Testteam rund um Cal Crutchlow in Mugello unterwegs sein. Die lange Gerade ist ein Gradmesser für die Motorleistung und die Aerodynamik.

Vom 24. bis 26. Mai ist dann Valencia der Schauplatz von privaten Testfahrten. KTM und Aprilia werden dort ihre Testfahrer auf die Strecke schicken. Das sind für KTM Dani Pedrosa und für Aprilia Lorenzo Savadori.

Ende Mai ist eine intensive Testwoche. Neben Mugello und Valencia ist auch Jerez ein Schauplatz. Das Honda-Team hat die Strecke für den 29. und 30. Mai exklusiv gebucht. Stefan Bradl wird dort die Arbeit fortsetzen.

Honda testet aber nicht nur in Europa, denn es gibt auch in Japan ein Testteam. Am 6. und 7. Juni wird Tetsuta Nagashima neue Entwicklungen in Motegi testen. Nachdem er sie aussortiert hat, gehen sie im nächsten Schritt an das europäische Testteam.

Am 21. und 22. Juni dröhnen die Motoren dann in Misano. Ducati, KTM und Honda planen mit diesem Test. Kurz danach findet mit der Dutch TT in Assen das letzte Rennen vor der Sommerpause statt. Durch die Absage des Grand Prix von Kasachstan haben die Teams fünf Wochen Ferien.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.