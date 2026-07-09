Die wichtigsten Zahlen und Rekorde vor dem Sachsenring-Wochenende

Der Grand Prix von Deutschland zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen der Motorrad-Weltmeisterschaft. In diesem Jahr wird zum 87. Mal ein Grand Prix auf deutschem Boden ausgetragen, davon bereits zum 28. Mal auf dem modernen Sachsenring, der sich zum Publikumsmagnet entwickelt hat.

Die heutige Streckenführung entstand nach mehreren Umbauten zwischen 1998 und 2003 und misst 3,671 Kilometer. Als eine von lediglich sechs Rennstrecken im aktuellen Kalender wird der Sachsenring gegen den Uhrzeigersinn befahren.

Seine Geschichte reicht allerdings deutlich weiter zurück: Bereits 1961 gastierte die Weltmeisterschaft auf dem ursprünglichen Straßenkurs in der DDR, während im Westen seit 1952 an verschiedenen Austragungsorten um WM-Punkte gefahren wurde.

Seit der deutschen Wiedervereinigung fand mit Ausnahme des Pandemie-Jahres 2020 in jeder Saison ein Grand Prix in Deutschland statt, zunächst in Hockenheim und auf dem Nürburgring, seit 1998 nahezu durchgehend auf dem Sachsenring.

Marc Marquez auf dem Sachsenring der Erfolgreichste

Kaum eine Rennstrecke ist in der modernen MotoGP-Ära so eng mit einem Fahrer verbunden wie der Sachsenring mit Marc Marquez. Der Spanier gewann hier bislang neun MotoGP-Rennen und feierte zwischen 2013 und 2019 eine beeindruckende Siegesserie, die er 2021 und 2025 mit weiteren Erfolgen fortsetzte.

Hinzu kommen acht Polepositions in der Königsklasse sowie insgesamt zwölf Grand-Prix-Siege am Sachsenring über alle Klassen hinweg. Sollte ihm am kommenden Wochenende ein weiterer Erfolg gelingen, würde er mit seinem zehnten MotoGP-Sieg auf derselben Strecke den Rekord von Giacomo Agostini einstellen, der in finnischen Imatra ebenfalls zehn Siege auf einer Rennstrecke erzielte.

Neben Marquez konnten in der MotoGP bislang nur Fabio Quartararo, Jorge Martin und Francesco Bagnaia auf dem Sachsenring gewinnen. Quartararos Triumph im Jahr 2022 war zugleich der bislang letzte Erfolg für Yamaha auf dieser Strecke, während Martin 2023 und Bagnaia 2024 die Siegesserie von Ducati einleiteten.

Im vergangenen Jahr setzte schließlich Marc Marquez auf Ducati den bislang jüngsten Sachsenring-Erfolg der italienischen Marke hinzu. Ducati reist zudem mit einer beeindruckenden Qualifying-Bilanz nach Deutschland: Die letzten fünf Poles auf dem Sachsenring gingen allesamt an Fahrer des Herstellers aus Borgo Panigale.

Bereits 2023 schrieb Ducati Geschichte, als die ersten fünf Plätze im Grand Prix von Ducati-Piloten belegt wurden, ein Novum in der MotoGP seit Hondas Fünffacherfolg in Rio 2003.

Honda mit den meisten Sieg auf dem Sachsenring

Dennoch bleibt Honda der mit Abstand erfolgreichste Hersteller auf dem Sachsenring. Seit dem Umzug auf den modernen Kurs gelangen der Marke 17 MotoGP-Siege, darunter elf Erfolge in Serie zwischen 2010 und 2021, acht davon durch Marquez.

Auch im Qualifying dominierte Honda über Jahre das Geschehen und stellte von 2011 bis 2019 jeweils den Polesetter. Yamaha kommt seit 1998 auf fünf Siege, Ducati auf vier, während KTM und Aprilia noch auf ihren ersten Sachsenring-Sieg warten.

Auch aus Fahrersicht bietet das Wochenende zahlreiche statistische Besonderheiten. Francesco Bagnaia könnte sein insgesamt 64. MotoGP-Podium erreichen und damit mit Wayne Rainey gleichziehen. Marco Bezzecchi hätte mit einem Sieg die Möglichkeit, seine ersten elf MotoGP-Erfolge auf elf unterschiedlichen Rennstrecken einzufahren - ein Kunststück, das bislang lediglich Freddie Spencer gelang.

Auf Italien wartet zudem ein kleines Jubiläum: Der nächste italienische Sieger wird zugleich den 300. Grand-Prix-Erfolg eines italienischen Fahrers in der Königsklasse markieren.

Was die allgemeine Statistik vor dem diesem Rennwochenende angeht, haben nach Ai Oguras Sieg in Assen inzwischen 18 Stammfahrer mindestens einen MotoGP-Grand-Prix gewonnen und damit den Rekordwert aus der vergangenen Saison eingestellt.

Pedro Acosta, Luca Marini sowie die Rookie-Piloten Diogo Moreira und Toprak Razgatlioglu zählen zu den vier Fahrern im aktuellen Feld, die auf ihren ersten MotoGP-Sieg warten.