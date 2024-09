Diverse Probleme in Mandalika: Brad Binder klar im Schatten von Acosta

Mit den Plätzen sechs im Sprint und Rang zwei im Grand Prix war Pedro Acosta in Indonesien die klare Speerspitze von KTM. Der Rookie hatte sich schon am Freitag direkt für Q2 qualifiziert, während Brad Binder, Jack Miller und Augusto Fernandez scheiterten.

Schon am Trainingstag hatte Binder Probleme: "Leider war es so, dass immer wenn ich etwas mehr geben wollte, das Vorderrad einzuklappen drohte. Ich schaffe es nie, gute Runden zu Ende zu fahren. Wir haben Hausaufgaben."

Im Frühling hatte Binder zahlreiche Stürze über das Vorderrad. Mit Änderungen bei der Abstimmung ging diese Rate zurück. "Aber es sieht so aus, als wären wir mit der neuen Abstimmung im gleichen Mist", seufzt Binder.

"Damit der Vorderreifen klebt, haben wie viel Gewicht nach vorne verlagert. Aber jetzt drohte er immer einzuklappen." Das war in Mandalika aber nicht sein einziges Problem. Als er im Qualifying für seinen zweiten Versuch auf die Strecke fuhr, gab es technische Schwierigkeiten.

Bei der Hinterradbremse gibt es eine Schutzverkleidung, die gebrochen war und die Verbindung blockierte. Deshalb musste Binder zurück an die Box fahren. Als er wieder hinausgeschickt wurde, blieb nicht mehr genug Zeit für eine fliegende Runde.

Somit war es Startplatz 19. Das nächste Problem gab es dann beim Start. "Ich hatte einen herausragenden Start. Er war so gut, dass sich das Ride-Height-System bis Kurve 11 nicht deaktiviert hat. In der ersten Runde haben wir zu viel Boden verloren."

Im WM-Duell um Platz fünf ist Binder wieder hinter Acosta zurückgefallen

Foto: Motorsport Images

Leidtragender davon war auch Honda-Fahrer Luca Marini. "Brads vorderes Startsystem blieb im ersten Sektor aktiviert. Ich habe ihn getroffen und bin auf den letzten Platz zurückgefallen", seufzt der Italiener. "Ich hätte ihn nicht so langsam erwartet."

Binder wurde im Sprint 13. Miller Elfter und Fernandez schied durch Sturz aus. Somit sammelte am Samstag nur Acosta WM-Punkte. Am Sonntag löste Miller nach dem Start einen Massensturz in Kurve 3 aus. Fernandez schied erneut durch Sturz aus.

Binder sah die Zielflagge als Achter. "Der Start war besser als am Samstag. Generell war alles etwas besser, aber ich konnte von Beginn an nicht attackieren", schildert er sein Rennen. "Am Ende bin ich die gleiche Rundenzeit wie am Anfang gefahren. Das war das Limit."

Nach dem Rennen gab es auch gegen Binder eine Untersuchung wegen eines möglichen Vergehen gehen den Mindestdruck im Vorderreifen. "Laut unseren Daten sind wir okay, aber anscheinend hat der Sensor einige Runden angezeigt, wo wir nicht im Fenster waren, obwohl wir das waren." Nach Checks der Offiziellen wurde gegen Binder keine Zeitstrafe ausgesprochen.