Doping-Sperre: Bradley Smith wird Andrea Iannone bei Aprilia ersetzen

Aprilia ermöglicht Bradley Smith übergangsweise die Rückkehr in die MotoGP. Da Andrea Iannone nach wie vor gesperrt ist, behilft sich Aprilia intern und setzt den Testfahrer auf die zweite Werksmaschine. Offen ist, wie es mit Iannone weiter geht. Am Jahresende läuft der Vertrag des Italieners aus.

"Diese ganze Situation hat unsere Planungen gestört und ist ein großes Problem. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, um eine so starke Fahrerpaarung zu haben. Dann kam es dieser verrückten Situation, die einen Teil dieser Arbeit ruinierte", ärgert sich Aprilia-Technikchef Romano Albesiano beim 'MotoGP RoundTable'.

"Wir warten und vertrauen Andrea. Wir glauben an ihn. Unser Plan ist es, ihn für die Zukunft zu bestätigen. Das ist unser Ziel. Natürlich ist es riskant, diesen Weg zu verfolgen. Aber wir bleiben dabei", bemerkt Albesiano.

Romano Albesiano würde gern mit Andrea Iannone weitermachen Foto: LAT

Smith debütierte in der Saison 2013 in der MotoGP. Er schaffte es in der Zeit bei Tech-3-Yamaha zwei Mal aufs Podium, bevor er zu KTM wechselte und seinen Platz Ende der Saison 2018 verlor. Im vergangenen Jahr absolvierte Smith vier Grands Prix für Aprilia, sammelte dabei aber keine Punkte.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.