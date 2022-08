Dovizioso über WM-Niederlagen gegen Marquez: "Hier und da hätte ich ..."

Audio-Player laden

In drei Wochen geht anlässlich des Grand Prix von San Marino in Misano die MotoGP-Karriere von Andrea Dovizioso zu Ende. Die Gründe für das vorzeitige Ende seiner letzten Saison hat der Italiener am Rande des zurückliegenden Großbritannien-Grand-Prix in Silverstone ausführlich dargelegt.

Beim Blick auf Doviziosos Karriere in der Königsklasse der Motorrad-WM hält man zwangsläufig bei den Jahren 2017, 2018 und 2019 inne. In allen drei Jahren wurde er als damaliger Ducati-Werkspilot Vizeweltmeister, und zwar in allen drei Fällen hinter Marc Marquez auf Honda. Wie denkt "Dovi" heute an diesen Zeitraum zurück?

"Rückblickend findest du natürlich immer Dinge, die du hättest besser machen können. Ich glaube, das gilt wohl für alle. Hier und da hätte ich sicherlich ein bisschen was anders machen können. Aber das sagt sich im Nachhinein natürlich leicht", so Dovizioso.

Und mit einem Grinsen fügt der Italiener beim Gedanken an seinen damaligen WM-Konkurrenten Marquez hinzu: "Leider war Marc damals in perfekter Form."

In den drei WM-Duellen im Zeitraum 2017 bis 2019 musste sich Dovizioso zwar geschlagen geben, und zwar um 37 Punkte, 76 Punkte und 51 Punkte. In den Rennen aber behielt er im direkten Duell mit Marquez durchaus das eine oder andere Mal die Oberhand. In bester Erinnerung sind die fünf Zielkurven-Duelle der beiden.

Die fünf Zielkurven-Duelle Marc Marquez vs. Andrea Dovizioso: 1 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images GP Österreich 2017 in Spielberg 2 / 6 Dovizioso gewinnt mit 0,176 Sekunden Vorsprung Foto: Gold and Goose / Motorsport Images GP Japan 2017 in Motegi 3 / 6 Dovizioso gewinnt mit 0,249 Sekunden Vorsprung Foto: Gold and Goose / Motorsport Images GP Katar 2018 in Losail 4 / 6 Dovizioso gewinnt mit 0,027 Sekunden Vorsprung Foto: Gold and Goose / Motorsport Images GP Thailand 2018 in Buriram 5 / 6 Marquez gewinnt mit 0,115 Sekunden Vorsprung Foto: Gold and Goose / Motorsport Images GP Katar 2019 in Losail 6 / 6 Dovizioso gewinnt mit 0,023 Sekunden Vorsprung Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

