Ducati 2024: Franco Morbidelli zu VR46 und Marco Bezzecchi zu Pramac?

Im Rahmen des MotoGP-Wochenendes in Silverstone verkündete Yamaha, dass Alex Rins in der Saison 2024 den Platz von Franco Morbidelli übernehmen wird. Morbidelli wird mit einem Wechsel zu Ducati in Verbindung gebracht. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti schwärmt vom Talent des Italieners. Morbidelli hat gute Chancen, bei VR46 unterzukommen, denn Marco Bezzecchi will eine Werks-Ducati und die bekommt er nur bei Pramac.

"Ich würde gern auf einem Werkmotorrad sitzen. Ich denke, dass ich ein Werksmotorrad verdiene", kommentiert Bezzecchi, der aktuell WM-Dritter ist. "Wenn ich das bei VR46 bekommen könnte, dann wäre ich happy. Doch wenn nicht, dann müssen wir sehen", zeigt sich Bezzecchi offen für einen Wechsel in ein anderes Ducati-Team.

Da das Ducati-Werksteam auch 2024 mit Francesco Bagnaia und Enea Bastianini antritt und Jorge Martin bei Pramac weitermacht, bleibt faktisch nur der Platz von Johann Zarco. In Silverstone gab es Gespräche zwischen Ducati und Francesco Secchiaroli, dem Manager von Marco Bezzecchi. Bis zum kommenden Grand Prix in Österreich soll es eine Einigung geben.

Ducati würde Bezzecchi gern bei Pramac sehen. "Marco hat in diesem Jahr eine starke Form gezeigt und verdient eine Werksmaschine. Doch die Werksmaschinen gibt es nur im Werksteam oder bei Pramac", stellt Sportdirektor Paolo Ciabatti bei 'MotoGP.com' klar. Eine fünfte Werks-Desmosedici wird es nicht geben.

Franco Morbidelli bei VR46-Ducati nur noch Formsache?

Ein Wechsel von Bezzecchi ins Pramac-Team würde bei VR46 den Platz frei machen für Franco Morbidelli. Ducati begrüßt die Idee. "Franco hatte ein schwieriges Jahr, doch wir denken, dass er über sehr viel Talent verfügt. Wir würden ihn im kommenden Jahr gern auf einer Ducati sehen", so Paolo Ciabatti.

Paolo Ciabatti würde Franco Morbidelli gern in die Ducati-Familie aufnehmen Foto: Motorsport Images

Das Lob vom Ducati-Sportdirektor kommt bei Morbidelli gut an. "Es ist immer schön zu hören, wenn jemand Interesse an dir hat, umso mehr, wenn es aus dem Ducati-Lager kommt. Es ist kein Geheimnis, dass sie das beste Motorrad haben. Das freut mich also, aber ich konzentriere mich erst einmal darauf, weiter mein Bestes mit Yamaha zu geben", bemerkt der ehemalige Vize-Weltmeister.

"Das bestmögliche Szenario für 2024 wäre, die Chance zu haben, Rennen zu fahren und um Siege zu kämpfen. Im Moment ist das mit Yamaha nicht möglich. Jedes andere Szenario, dass mir die Möglichkeit gibt, um Siege zu kämpfen, ist das bestmögliche Szenario", kommentiert Morbidelli die große Chance, 2024 eine Ducati in der MotoGP zu pilotieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.