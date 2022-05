Ducati: Aruba verlängert WSBK-Sponsoring und zeigt MotoGP-Lackierung

Audio-Player laden

Ducati kann in der Superbike-WM weiter auf Hauptsponsor Aruba zählen. Unmittelbar vor dem MotoGP-Heimspiel in Mugello verkünden die Italiener einen neuen Zweijahres-Vertrag mit dem IT-Unternehmen. Die Superbike-WM ist Aruba aber nicht genug. Auch in der MotoGP wird das markante Logo zu sehen sein.

Die Desmosedici von Ducati-Testpilot Michele Pirro wird beim Grand Prix von Italien in den Aruba-Farben lackiert. Und auch bei seinen weiteren Einsätzen im Juni in Barcelona und im September in Misano wird Pirro mit der WSBK-Lackierung antreten.

Der neue Vertrag für die Superbike-WM ist für Ducati eine Erleichterung und gibt Planungssicherheit. Zum Saisonstart kursierten Gerüchte, Aruba würde das Engagement in der seriennahen Meisterschaft überdenken. Doch bis mindestens Ende 2024 kann sich Ducati auf Aruba verlassen.

"Wir sind wirklich zufrieden mit der langfristigen Partnerschaft, die uns seit acht Jahren mit Aruba verbindet", kommentiert Ducati-Geschäftsführer Claudio Domenicali. "Aruba ist ein Unternehmen, das wie Ducati für italienische Exzellenz und Innovation steht. Die Vertragsverlängerung bis 2024 bestätigt die Qualität einer Partnerschaft, die sich Jahr für Jahr in geschäftlicher und sportlicher Hinsicht weiterentwickelt hat."

"Neben dem umfangreichen Engagement in der Superbike-Weltmeisterschaft wird in dieser Saison eine neue Herausforderung in der Supersport-Weltmeisterschaft hinzukommen", bemerkt Domenicali und freut sich, bei den MotoGP-Rennen in Mugello, Barcelona und Misano die WSBK-Lackierung auch in der MotoGP zu sehen.

Mit Bildmaterial von Ducati.