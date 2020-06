Ducati bangt um Andrea Dovizioso: Motocross-Rennen endet mit Sturz

Das Motocross-Gastspiel von Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso endete heute mit einem Sturz. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der MotoGP-Titelanwärter verletzt hat. Dovizioso nahm in Faenza an einem Lauf zur regionalen Motocross-Meisterschaft teil und reiste nach dem Sturz nach Forli, um sich untersuchen zu lassen.

Ducati erlaubte Dovizioso den Gaststart, obwohl man sich des Risikos bewusst ist. Dovizioso wäre nicht der erste MotoGP-Pilot, der auf Grund eines Offroad-Sturzes Rennen verpasst. Auch Landsmann Valentino Rossi musste vor drei Jahren pausieren, nachdem er sich beim Endurofahren verletze.

Dovizioso gilt in Szenekreisen als erfahrener Motocrosser. Die Teilnahme am MX-Rennen diente zum Spaß und dem Schärfen der Sinne. Aktuell verhandelt Dovizioso mit Ducati seine Zukunft. Da Ducati unbedingt mit dem dreimaligen Vize-Weltmeister weitermachen möchte, handelte "Dovi" einige Freiheiten aus, zu denen auch Starts bei Motocross-Rennen zählen.

Die MotoGP-Saison 2020 startet in drei Wochen. In Jerez (Spanien) finden an aufeinanderfolgenden Wochenenden Rennen statt. Danach geht es nach einer Woche Pause im tschechischen Brünn weiter, bevor die MotoGP für zwei Rennen nach Spielberg (Österreich) kommt.

Mit Bildmaterial von CalloAlbanese.