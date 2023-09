Ducati bestätigt: Andrea Iannone fährt 2024 in der Superbike-WM!

Andrea Iannone, der seit 2020 von der Welt-Doping-Agentur (WADA) von Renneinsätzen ausgeschlossen ist, steht vor seinem Comeback. Dieses Comeback wird für den Italiener aber nicht in der Motorrad-WM erfolgen, wo er bis 2019 fuhr, sondern in der Superbike-WM (WSBK).

Luigi "Gigi" Dall'Igna, der Chef von Ducatis Rennabteilung Ducati Corse, bestätigt am Rande des laufenden MotoGP-Wochenendes in Barcelona, dass Iannone in der WSBK-Saison 2024 für ein Ducati-Satellitenteam fahren wird. Diesbezügliche Gerüchte gab es schon im Juli. Die drehten sich einerseits um das Barni-Team, für das momentan Danilo Petrucci fährt, andererseits um das GoEleven-Team, für das momentan Phillip Öttl. fährt.

"Andrea war ein wichtiger Fahrer für Ducati. [...] Ich freue mich sehr, dass er wieder für uns fahren wird. Nicht für unser Team, aber für eines unserer Satellitenteams. Und ich wünsche ihm für dieses Comeback alles Gute", sagt Dall'Igna im Interview mit Dorna Sports, dem Promoter von sowohl der MotoGP-WM als auch der Superbike-WM.

Ob Iannone in der WSBK-Saison 2024 bei Barni andockt und dort Petrucci ersetzt, ob das Barni-Team von einem auf zwei Fahrer aufstockt, oder aber ob Iannone zu GoEleven geht und dort Öttl ersetzt, das wird von Dall'Igna noch nicht verraten.

Der Ducati-Corse-Chef sagt derzeit nur so viel: "Er wird sicherlich ein bisschen Zeit brauchen, um wieder sein volles Potenzial entfalten zu können. Er ist aber sehr talentiert und hat ein großes Herz. Ich gehe davon aus, dass er sogar schon 2024 ein paar Ergebnisse wird einfahren können."

In der Superbike-WM war Iannone bislang noch nicht am Start. In seiner MotoGP-Karriere, die im Herbst 2019 aufgrund von Doping-Vorwürfen abrupt zu Ende ging, war der Italiener in den Jahren 2015 und 2016 für das Ducati-Werksteam an den Start gegangen.

Beim Grand Prix von Österreich 2016 in Spielberg bescherte Iannone der Marke Ducati einen lang ersehnten Sieg in der Königsklasse nach damals sechsjähriger Durststrecke. Vor Iannone hatte zuletzt Casey Stoner in der MotoGP-Saison 2010 für Ducati gewonnen.

Im Dezember 2019 wurde Iannone als damaliger Aprilia-Werkspilot aufgrund eines positiv angeschlagenen Dopingtests zunächst vorübergehend gesperrt. Ein Jahr später aber wurde ihm von der WADA rückwirkend eine vierjährige Sperre auferlegt. Die steht nun kurz vor dem Ablauf, sodass Iannone 2024 wieder Rennen fahren darf.

