Ducati bietet Jack Miller den Superbike-Platz von Alvaro Bautista an

Die meisten Fragen im MotoGP-Transferkarussell für die Jahre 2025 und 2026 sind bereits beantwortet. Vor allem ein Fahrer ist noch auf Jobsuche: Jack Miller. Da ihn KTM für die nächsten beiden Jahre nicht berücksichtigt hat, muss er sich nach einem neuen Team umsehen. Für Miller könnte es auch in die Superbike-WM gehen.

In der Superbike-WM ist die große Frage, ob Alvaro Bautista bei Ducati weitermachen wird. Im Rahmen des Most-Wochenendes gab es konkrete Gespräche. Aber Bautista ist sich bewusst, dass die Situation durchaus kompliziert ist.

Durch die Stürze in Tschechien ist Bautistas Rückstand auf BMW-Ass Toprak Razgatlioglu auf 104 WM-Punkte angewachsen. "Ich will meine Karriere nicht so beenden", hat der Titelverteidiger in Most gesagt. "Ich will das Fahren wieder genießen und mich wieder stark fühlen."

"Nach diesem Wochenende sind einige Dinge klarer. Von hier können wir uns verbessern. Mein Wunsch ist es, bei Ducati weiterzumachen. Es ist meine erste Wahl, hier weiterzumachen. Jetzt liegt es in den Händen von Ducati. Es hängt nicht nur von mir ab."

Das Ducati-Werksteam in der Superbike-WM hat für Fahrergehälter ein Budget von rund einer Million Euro pro Jahr. Davon erhält Bautista derzeit rund 750.000 Euro und Rookie-Teamkollege Nicolo Bulega rund 200.000 Euro.

Offiziell wurde es von Ducati noch nicht bestätigt, aber hinter den Kulissen hat man sich mit Bulega über eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dank seiner guten Ergebnisse wird sein Gehalt erhöht und soll sich künftig im Bereich von 450.000 Euro befinden.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass für den zweiten Fahrer ein Budget im gleichen Bereich übrig ist. Für Bautista heißt das, dass er deutlich weniger als bisher verdienen würde. Und das entspricht natürlich überhaupt nicht seinen Erwartungen und Forderungen.

Würde Alvaro Bautista eine Gehaltskürzung akzeptieren? Foto: Ducati

Bautista ist sich dessen bewusst. Schon in Most meinte er, dass Ducati auch "andere Optionen" hat. Laut Informationen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, ist Miller eine dieser Optionen.

Das Ducati-Team hat den Australier kontaktiert und ihm den Platz neben Bulega angeboten. Man kennt sich bestens. Von 2018 bis 2020 fuhr Miller für das Satellitenteam Pramac und anschließend zwei Jahre für das MotoGP-Werksteam.

Miller soll auch noch Angebote von anderen Superbike-Teams haben. Der 29-Jährige hat sich aber bis zum Grand Prix von Österreich, der Mitte August stattfindet, Bedenkzeit erbeten. Denn zunächst möchte er sondieren, ob es nicht doch in der MotoGP einen Platz für ihn gibt.

Im Prinzip gäbe es nur noch eine Möglichkeit. Das neue Yamaha-Satellitenteam Pramac hat noch keine Fahrer bekannt gegeben. Dort klopft auch Miguel Oliveira an die Türe.