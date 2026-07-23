Ducati-CEO verteidigt spanisches Duo: "Wählen nicht nach Reisepass"

Ducati wird ab 2027 mit zwei spanischen Ausnahmetalenten an der Spitze des MotoGP-Projekts antreten - eine Entscheidung, die in Italien nicht überall auf Begeisterung stößt. Ducati-CEO Claudio Domenicali hat die Verpflichtung von Pedro Acosta neben Weltmeister Marc Marquez nun verteidigt.

Für ihn zählt bei der Besetzung des Werksteams vor allem eines: Leistung. "Wenn wir die offizielle Mannschaft zusammenstellen, ist das erste und wichtigste Kriterium die Performance. Wir wählen nicht nach dem Reisepass", stellt Domenicali im Gespräch mit der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport klar.

Der Ducati-Chef widerspricht damit der Kritik, der Hersteller aus Borgo Panigale entwickle sich zu einer Art spanischer Nationalmannschaft. "Wir wollten keine spanische Nationalmannschaft. Wir wollten ein Duo aus großen Fahrern und haben die beiden ausgewählt, von denen wir dachten, dass sie uns am meisten Tempo geben."

Gleichzeitig betont Domenicali, dass Ducati seine italienische Identität nicht verloren habe.: "Natürlich würden wir sehr gerne einen Italiener bei uns haben." Deshalb arbeite der Hersteller daran, Nicolo Bulega den Weg in die MotoGP zu ermöglichen. Das Werksteam müsse jedoch in erster Linie um den Titel kämpfen.

"Wir wollen die Weltmeisterschaft gewinnen", sagt Domenicali. Sollte Ducati künftig zwischen zwei Fahrern mit identischem Talent wählen können und einer davon Italiener sein, sei die Entscheidung klar: "Dann werden wir den Italiener wählen."

Marquez noch nicht wieder auf WM-Niveau

Mit Marquez und Acosta sieht Domenicali Ducati sowohl kurzfristig als auch langfristig bestens aufgestellt. Ziel sei es gewesen, "eine Mannschaft mit großem Potenzial in der Gegenwart und einer starken Perspektive für die Zukunft" aufzubauen.

Bei Marquez sieht der Ducati-Verantwortliche allerdings noch Luft nach oben. "Leider hat der Unfall mit Bezzecchi [in Indonesien] im vergangenen Jahr schwere Folgen für Marc hinterlassen, und wir sehen noch immer nicht den Fahrer, der um die Weltmeisterschaft gekämpft hat", ordnet Domenicali die Lage ein.

Der Spanier habe zwar weiterhin seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, doch Ducati wartet offenbar noch auf die absolute Topform des früheren Serienweltmeisters.

Acosta soll Ducati-DNA verkörpern

Von Neuzugang Acosta ist Domenicali schon jetzt überzeugt. Der Spanier gehöre zu den Fahrern mit den größten Möglichkeiten für die Zukunft. Nicht nur seine Geschwindigkeit beeindrucke Ducati, sondern auch sein Auftreten abseits der Strecke.

"Pedro ist einer der jungen Fahrer mit den besten Karten. Uns gefällt auch sein Charakter sehr: Er ist sehr direkt", sagt der Ducati-Boss. Acosta passe zudem hervorragend zur Marke. "Er ist ziemlich ducatista." Die Fans würden sich seiner Meinung nach schnell mit ihm identifizieren, "wenn sie das nicht ohnehin schon getan haben".

Ducati verliert Dominanz - Aprilia rückt näher

Sportlich steht Ducati derzeit vor einer neuen Herausforderung. Nach vier aufeinanderfolgenden Konstrukteurs- und Fahrertiteln ist die Konkurrenz näher gerückt. Besonders Aprilia hat Ducati unter Druck gesetzt. Domenicali sieht darin jedoch einen normalen Prozess im Motorsport: "Das gehört zum Wettbewerb."

Ducati habe in den vergangenen zwei Jahren mehr Schwierigkeiten als sonst gehabt, das Motorrad weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hätten andere Hersteller, die Probleme hatten, die lösen können und seien so näher an Ducati herangekommen.

"Das gehört zur Welt des Rennsports und der technologischen Entwicklung. Glückwunsch an unsere Konkurrenten für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet haben."

Zukunftsvision: Ducati soll konkurrenzfähig bleiben

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre formuliert Domenicali ein realistisches Ziel. "Nach vier fantastischen Jahren ist es schwer zu denken, dass man sich ständig wiederholen kann. Nicht einmal in der Formel 1 dauern die Zyklen für immer", weiß er.

Wichtig sei für Ducati daher nicht nur die Zahl der Titel, sondern die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. "In fünf Jahren wäre ich glücklich, eine Ducati zu sehen, die konkurrenzfähig geblieben ist, in jedem Rennen ums Podium kämpfen kann und ihren eigenen Prinzipien treu bleibt - eine Marke, auf die Fans stolz sein können."