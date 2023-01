Ducati Desmosedici: Die technischen Daten des MotoGP-Bikes im Überblick

Audio-Player laden

Ducati hat als zweiter Hersteller der MotoGP die Farben für die Saison 2023 präsentiert (zur MotoGP-Präsentation). Bei einem gemeinsamen Launch mit dem WSBK-Projekt enthüllte Champion Francesco "Pecco" Bagnaia die Desmosedici mit der Startnummer 1. Auch Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista wird 2023 mit der Nummer des Titelverteidigers fahren (zur WSBK-Präsentation).

Während das Superbike in der finalen Version gezeigt wurde, dürfte es beim MotoGP-Prototyp bei den Wintertests noch die eine oder andere Änderung geben. Am grundlegenden Konzept der Desmosedici will Ducati aber festhalten. Modifikationen dürfte es wohl nur bei der Aerodynamik und anderen Details geben.

Seit dem MotoGP-Einstieg in der Saison 2003 vertraut Ducati auf das V4-Konzept. Als einziger Hersteller in der MotoGP verbaut Ducati eine desmodromische Ventilsteuerung und hat damit ein interessantes Alleinstellungsmerkmal.

Während die Konkurrenz die Ventile pneumatisch steuert, hat Ducati die hauseigene mechanische Lösung perfektioniert und baut laut Insidern den stärksten Motor im Feld. Die Topspeed-Rekorde der Ducati-Piloten stärken diese These.

Offiziell wird die Leistung der Desmosedici mit "über 250 PS" angegeben. Insider haben durchblicken lassen, dass bei Prüfstandsläufen bereits die Marke von 300 PS geknackt wurde.

Neben dem einzigartigen Motor verfügt Ducati über weitere Innovationen. Im Bereich der Aerodynamik war Ducati in den zurückliegenden Jahren eine Inspiration für alle anderen Hersteller. Die jüngste Entwicklung, die Flügel auf dem Höcker, wurden bereits von einigen Herstellern kopiert.

Bei den Zulieferern bleibt Ducati den bekannten Unternehmen treu. Die Bremsen kommen weiterhin von Brembo, die Federelemente von Öhlins, die Auspuffanlage von Akrapovic und die Felgen von Marchesini.

Die technischen Daten der Ducati Desmosedici (2023):

Motor: wassergekühlter V4-Motor mit desmodromischer Ventilsteuerung

Hubraum: 1.000 ccm

Leistung: über 250 PS

Auspuff: Akrapovic

Getriebe: Ducati-Seamless-Getriebe mit sechs Gängen

Chassis: Aluminium-Rahmen

Federelemente vorn: Upside-Down-Gabel von Öhlins mit Carbon-Standrohren

Federelemente hinten: Federbein von Öhlins

Felgen: geschmiedete Magnesium-Felgen von Marchesini

Reifen: MotoGP-Einheitsreifen von Michelin

Bremse vorn: Brembo, Carbon-Bremsscheiben in 320/340/355 mm, Vier-Kolben-Bremssättel

Bremse hinten: Brembo, Stahl-Bremsscheibe, Zwei-Kolben-Bremssattel

Elektronik: Einheits-ECU von Magneti Marelli (nach FIM-Reglement)

Gewicht: über 157 kg (nach FIM-Reglement)

Mit Bildmaterial von Ducati.