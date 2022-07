Ducati Desmosedici: Mittlerweile das beste MotoGP-Bike für Rookies?

Audio-Player laden

In den vergangenen Jahren hat die Ducati Desmosedici eine beachtliche Entwicklung gezeigt. Von der kaum zu zähmenden MotoGP-Bestie mit außerordentlich viel Leistung hat sich die Desmosedici zum wohl besten Allround-Bike gemausert. Ducati opferte einige Stärken, verbesserte dafür aber die größten Schwächen, wie Jack Miller und Markenkollege Jorge Martin bestätigen was die beiden Ducati-Piloten kommentiert haben.

Francesco Bagnaia fuhr in der MotoGP ausschließlich für Ducati. In seiner Rookiesaison hatte der damalige Moto2-Weltmeister große Schwierigkeiten. Doch über die Jahre kam Bagnaia immer besser zurecht und ist mittlerweile Ducatis große Titelhoffnung.

Laut Bagnaia ist die Ducati Desmosedici mittlerweile auch sehr gut für MotoGP-Rookies geeignet. Die Ergebnisse von Marco Bezzecchi, der zuletzt sein erstes Podium feierte, und Fabio di Giannantonio, der bereits eine Poleposition sicherstellen konnte, begeistern Bagnaia.

"Ich denke, die 2021er-Maschine ist ein tolles Motorrad, um in der MotoGP loszulegen. Das sieht man anhand der Ergebnisse der Rookies. Das Motorrad war bereits im vergangenen Jahr sehr konkurrenzfähig. Als ich in der MotoGP anfing, war mein Motorrad nicht so stark", erinnert sich Bagnaia an die MotoGP-Saison 2019.

MotoGP 2019: Rookie Francesco Bagnaia auf der Ducati aus dem Vorjahr Foto: LAT

"Die 2021er-Ducati ist wirklich ein tolles Motorrad. Es ist eng mit meinem Motorrad verwandt. Bis zu einem gewissen Punkt ist das 2021er-Motorrad wirklich gut. Die Rookies leisten tolle Arbeit damit. Das Motorrad war im Vorjahr schon sehr stark. Es war das beste Motorrad", schwärmt Bagnaia von der 2021er-Ducati, mit der er im finalen Saisondrittel dominierte.

