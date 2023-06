Ducati-Fahrermarkt: Johann Zarco will auch 2024 bei Pramac bleiben

Kurz vor der MotoGP-Sommerpause nimmt das Fahrerkarussell noch einmal richtig Fahrt auf, auch bei Ducati. Dort sind für 2024 vertraglich nur Francesco Bagnaia und Enea Bastianini im Werksteam gesetzt. Bei Pramac, Gresini und VR46 laufen die Verträge aus und es könnte Wechsel - auch untereinander - geben.

Das betrifft auch Johann Zarco, der seit 2021 Stammfahrer bei Pramac-Ducati ist und dort über die aktuelle Saison hinaus bleiben will. "Das hoffe ich", sagt der Franzose.

"Es ist im Moment der Ort, an dem man sein sollte und an dem ich mein Potenzial zeigen kann. Ich genieße die Zeit mit dem Team, auch mit Jorge (Martin; Anm. d. R.). Es sind jetzt drei Jahre, die wir hier zusammen sind", spricht er seinen Teamkollegen an.

Was die Performance bei Pramac betrifft, gibt Zarco zwar zu: "Die vergangenen zwei Jahre waren nicht so konstant. Aber in diesem Jahr sind wir beide gut unterwegs und vorn dabei. Warum sollten wir so nicht weitermachen?" Er hofft auf eine Fortsetzung.

Ob er diese mit Martin geben wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurde spekuliert, dass der Spanier aufgrund seiner starken Leistungen ins Werksteam befördert werden könnte und Plätze mit dem lange verletzten Bastianini tauscht. Noch vor einem Jahr hatte sich dieser im Kampf um den Werksplatz durchgesetzt.

Bei den vergangenen drei Rennwochenenden stand Martin in jedem Rennen - sowohl Sprint- als auch Hauptrennen - auf dem Podest. Am Sachsenring vor einer Woche gewann er seinen ersten Grand Prix seit 2021 und übernahm in der WM Platz zwei.

Teamkollege Zarco wurde bei den letzten drei Grand-Prix-Rennen jeweils Dritter. In der Gesamtwertung liegt nach sieben Rennwochenenden auf dem vierten Rang.

