"Ducati ist noch die Referenz": Rivola sieht Aprilia trotzdem im Aufwind

Mit einem späten Qualifying-Versuch beendete Marco Bezzecchi den Sepang-Test an der zweiten Stelle. Mit einer Zeit von 1:56.526 Minuten fehlte dem Aprilia-Werksfahrer nur eine Zehntelsekunde auf die Bestzeit von Alex Marquez (Gresini-Ducati).

Bei Aprilia spricht man insgesamt von Fortschritten im Vergleich zum Vorjahr. "Das Bike ist ein bisschen besser. Ja, ein bisschen in allen Bereichen", sagt Bezzecchi. Allerdings möchte der WM-Dritte des Vorjahres nicht genauer beziffern, wie groß die Fortschritte sind.

"Ehrlich gesagt ist es in der MotoGP derzeit, nicht nur für uns, sondern für alle, so, dass wir über sehr kleine Unterschiede sprechen. Wie gesagt, es ist schwierig, dazu einen klaren Kommentar abzugeben, weil wirklich jeder sein eigenes Programm fährt."

"Du weißt nie, welche Reifen drauf sind, wie viele Runden die schon haben, wie viel Sprit drin ist. Ich habe einige Fahrer gesehen, war in der Nähe, aber etwas Konkretes zu sagen ist wirklich schwer."

Etwas konkreter äußert sich Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola, der sicher ist: "Klar, ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass die 26er besser ist als die 25er. Wir haben gesehen, dass sich fast alle verbessert haben: Honda ist sehr schnell, Ducati bleibt die Referenz, KTM ist stärker als im Vorjahr."

"Ehrlich gesagt glaube ich, dass das wieder eine richtig interessante Meisterschaft wird. Wie gesagt, Ducati ist immer noch die Referenz. Wir haben eine sehr starke Sprint-Simulation von 'Pecco' gesehen. Es freut mich, dass 'Pecco' hier wieder so stark ist."

"Das ist auch eine Strecke, die Alex sehr mag, und er war super schnell. Honda testet hier oft, deshalb sind sie alle sehr flott unterwegs. Ich glaube ehrlich, dass die Fans in diesem Jahr beim Zuschauen eine Menge Spaß haben werden."

Rivola geht davon aus, dass Aprilia wieder im Spitzenfeld eine Rolle spielen wird, aber abgesehen von Yamaha könnten die Marken sehr eng beisammen sein. Der Sepang-Test war insofern wichtig, um das grundlegende Paket für den Saisonstart festzulegen.

Massimo Rivola ist mit der gesehenen Arbeit in Sepang zufrieden Foto: Getty Images Europe

Es bleiben nämlich nur noch zwei Testtage in Buriram. "Ja, es wird auch in Thailand noch ein paar kleine Teile geben", blickt Rivola voraus. "Ich denke, 80 bis 90 Prozent des Pakets werden schon feststehen, sagen wir mal so."

"Aber nach der Analyse zuhause werden wir noch kleine Details mitnehmen - für den letzten Entwicklungsschritt, um eine richtig gute Basis zu haben. Außerdem ist Thailand in Sachen Aerodynamik und Charakteristik ganz anders, eine klassische Stop-and-Go-Strecke."

Auch Jorge Martin weilte an der Strecke und beobachtete das Geschehen. Nach seiner jüngsten Operation fuhr der Ex-Weltmeister noch nicht. Stattdessen setzte Lorenzo Savadori die Arbeit fort. Nach insgesamt sechs Testtagen war der Italiener zum Schluss etwas erschöpft.

Raul Fernandez legt Fokus auf das Qualifying

Das Satellitenteam Trackhouse war ebenfalls in die Evaluierung der Entwicklungen eingebunden. Die Zusammenarbeit gestaltet sich zunehmend enger. Raul Fernandez und Ai Ogura gaben den Ingenieuren ebenfalls ihr Feedback.

"Ja, das ist auch ziemlich interessant", sagt Rivola über das zweite Aprilia-Team. "Die Fahrer erklären Dinge auf unterschiedliche Weise, aber am Ende sagen sie fast alle dasselbe. Das ist natürlich sehr hilfreich."

"Ganz ehrlich, mit vier Werks-Bikes auf der Strecke und einem starken Fahrer-Aufgebot - selbst Ai ist kein Rookie mehr, und Raul ist bereit, starke Leistungen zu zeigen - bin ich auch mit Trackhouse sehr zufrieden."

Raul Fernandez will den Fokus verstärkt auf das Qualifying legen Foto: Getty Images AsiaPac

Auch Raul Fernandez hatte einen guten Test und landete in den Top 10. In den vergangenen beiden Jahren ist er beim Sepang-Test jeweils gestürzt und zog sich Verletzungen zu. Dass diesmal alles reibungslos gelaufen ist, stimmt den Spanier glücklich.

"Das war ein sehr wichtiger Test, weil wir beim gesamten Aerodynamik-Paket überzeugt sein mussten, was wir wollen - noch vor Thailand", sagt Raul Fernandez. "Dort bleibt nämlich keine Zeit mehr, alles vorzubereiten."

"Trotzdem gibt es noch Punkte, bei denen ich mich auf dem Bike nicht richtig wohlfühle. Das zeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Das Schwierigste war der Qualifying-Versuch, vor allem, als wir den Soft-Reifen noch einmal für eine schnelle Runde nutzen wollten."

"Das hat einfach nicht funktioniert. Ich fühle mich dabei unwohl auf dem Motorrad, kann meinen Fahrstil im Moment nicht richtig umsetzen." Die eine schnelle Runde wird für Raul Fernandez beim nächsten Test in Buriram der Fokus sein.

"Ab Saisonmitte haben wir das Qualifying verbessert, wodurch das Rennergebnis ganz anders wurde. Das heißt, wir müssen das Bike besser für das Qualifying vorbereiten. Das ist die Aufgabe in Thailand: herauszufinden, wie wir mit dem Soft-Reifen mehr Potenzial herausholen können."

Auch Ogura konzentrierte sich am letzten Testtag auf das Qualifying. Der Japaner war insgesamt mit den drei Testtagen zufrieden, auch weil er keinen Sturz hatte. Das war wichtig, um wieder Selbstvertrauen aufzubauen.