Ducati: MotoGP-Testfahrer Michele Pirro erhält neuen Vertrag bis 2026

Ducati setzt die Zusammenarbeit mit Testpilot Michele Pirro für drei weitere Jahre fort. Pirro wird bis mindestens Ende 2026 als Testfahrer tätig sein und bei der Entwicklung der MotoGP-Maschine und des Superbikes sowie der Entwicklung der MotoE-Maschine helfen.

Seit mittlerweile zehn Jahren unterstützt Pirro den italienischen Hersteller bei der Entwicklung. Als Pirro zu Ducati kam, befand sich der Hersteller aus Bologna am Tiefpunkt. Weder in der MotoGP noch in der Superbike-WM konnte Ducati um Siege kämpfen.

Doch mittlerweile ist Ducati sowohl in der MotoGP als auch in der Superbike-WM führend. Im Vorjahr gewann Ducati erstmals in einem Jahr beide Meisterschaft. Daran hat auch Pirros Arbeit einen gewissen Anteil. Ducati-Corse-Chef Luigi Dall'Igna begrüßt den neuen Deal mit dem Italiener.

"Wir freuen uns, dass wir für die nächsten drei Jahre wieder auf Michele zählen können. Pirro begann seine Arbeit als Testfahrer vor elf Jahren, daher kennt kein anderer Fahrer unsere Desmosedici GP so gut wie er", bemerkt Dall'Igna.

"Es ist auch seinem wertvollen Beitrag zu verdanken, dass wir unser Motorrad so wettbewerbsfähig machen konnten, wie es heute ist", lobt der Ducati-Corse-Chef. "Das Ziel ist es, weiter zu wachsen. Auf Micheles große Erfahrung zählen zu können, ist definitiv ein Gewinn für unsere Entwicklungsarbeit."

Michele Pirro startet beim nächsten Grand Prix mit einer Wildcard Foto: MotoGP.com

Pirro ist mittlerweile eng mit Ducati verwachsen. "Die meiste Zeit meiner sportlichen Karriere habe ich mit Ducati verbracht und ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Farbe als dem Rot des Herstellers aus Borgo Panigale zu fahren", erklärt er.

"Ich kam 2013 hierher, wahrscheinlich in den schwierigsten Jahren für Ducati Corse, aber jetzt erlebe ich auch die besten Jahre für das Unternehmen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", so Pirro.

"Ich habe eng mit der neuen Generation von italienischen Fahrern zusammengearbeitet und lerne immer wieder etwas Neues von ihnen. Wie immer werde ich hart arbeiten, um weiterhin zur Entwicklung der Desmosedici GP und der Panigale V4 beizutragen", berichtet Pirro. "Ich danke Claudio (Domenicali), Gigi (Dall'Igna), Paolo (Ciabatti) und Davide (Tardozzi) und all den Leuten, die an mich glauben."

Neben seiner Arbeit als Testpilot nimmt Pirro auch weiterhin regelmäßig an Rennen teil. Für Barni startet er in der Italienischen Superbike-Meisterschaft. Zudem erhält er regelmäßig Wildcards für die MotoGP. In zwei Wochen wird er beim Italien-Grand-Prix in Mugello antreten.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.