Ducati-Pläne: Manuel Poggiali soll Enea Bastianini wieder als Riding-Coach helfen

Seit einigen Jahren unterstützt Ex-Weltmeister Manuel Poggiali das Gresini-Team. Vor der Saison 2019 wurde er als Riding-Coach vorgestellt. Er kümmerte sich um die Gresini-Fahrer in den Klassen Moto2, Moto3 und MotoE. Als der Rennstall 2022 wieder als eigenständiges Team in die MotoGP zurückkehrte, unterstützte er auch die Fahrer in der Königsklasse.

Mit Erfolg, denn im Vorjahr gewann Enea Bastianini vier Rennen. Poggiali war ein Puzzelstein dafür. Er zeigte sich auch extrem beeindruckt, wie Bastianini die Rennen gemanagt hat. Davon war in dieser Saison im Werksteam bisher kaum etwas zu sehen.

Mit dem Wechsel auf die aktuelle GP23 hat "La Bestia" sein Gefühl verloren. Dazu kamen viele verpasste Rennen aufgrund von Verletzungen. "Ich muss meinen Fahrstil verbessern", sagt er selbst zu seiner Situation. "Ich benutze auch kaum die Hinterradbremse mit dem Daumen."

Vor allem in der Bremsphase und am Kurveneingang fehlt Bastianini das Gefühl. Im Vorjahr ist das mit der GP21 noch seine Stärke gewesen. Trotz der schwierigen Saison steht Ducati zum Italiener. Man unternimmt alles, damit Bastianini wieder in die Erfolgsspur findet.

Und hier kommt auch Poggiali ins Spiel. Laut einem Bericht unserer italienischen Kollegen von GPOne.com soll der 40-Jährige im kommenden Jahr auch dem Ducati-Werksteam als Riding-Coach zur Verfügung stehen.

In erster Linie soll er Bastianini unterstützen. Aber Poggiali wird auch weiterhin das Gresini-Team betreuen, das dann mit Alex und Marc Marquez an den Start gehen wird. "Für uns wird sich nichts ändern", hält Alex Marquez fest.

"Manuel wird nicht mehr den Moto2-Fahrern von Gresini helfen. Er ist eine große Unterstützung in unserem Team. Wenn er mehr Informationen vom Werksteam mit uns teilen kann, dann ist das für alle gut. Ich denke, das ist eine clevere Entscheidung für sie, aber auch für Gresini."

Poggiali, der aus San Marino stammt, wird sich also hauptsächlich auf die MotoGP konzentrieren. Im nächsten Jahr geht Gresini in der Moto2-Klasse mit zwei neuen Fahrern an den Start. Das sind Albert Arenas und Manuel Gonzalez.

Vor 20 Jahren zählte Poggiali zu den aufstrebenden Talenten der Motorrad-Weltmeisterschaft. 2001 wurde er Weltmeister der 125er-Klasse. Im Jahr darauf klappte die Titelverteidigung nicht. Er unterlag Arnaud Vincent.

2003 wechselte Poggiali in die 250er-Klasse und wurde auf Anhieb Weltmeister. Anschließend ging es mit seiner Karriere bergab. 2004 konnte er nur noch ein Rennen gewinnen. Nach zwei erfolglosen Jahren zog er sich wegen Burnout-Syndromen zurück.

2008 wagte Poggiali bei Gilera in der Viertelliterklasse ein Comeback, doch nach nur fünf Zielankünften in den ersten zehn Rennen (darunter nur ein Top-10-Ergebnis) beendete Poggiali im Alter von 25 Jahren mitten in der Saison seine Karriere als Motorradrennfahrer.

Mit Bildmaterial von Gresini.