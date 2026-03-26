Ducati schlägt Alarm: "Können uns nicht immer nur auf Marquez verlassen"

Nach den ersten beiden Rennwochenenden der MotoGP-Saison 2026 erhärtet sich der Eindruck: Ducati ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Stattdessen hat sich Aprilia an die Spitze der Weltmeisterschaft gesetzt, und das mit Nachdruck.

Beim Grand Prix von Brasilien vor einer Woche feierte der Hersteller mit Marco Bezzecchi und Jorge Martin einen dominanten Doppelsieg. Ducati blieb nur der dritte Platz.

Markenintern musste sich Marc Marquez knapp gegen Fabio Di Giannantonio geschlagen geben. Der Weltmeiser ordnet die Situation differenziert ein. Der Spanier betont, dass Erfolg in der MotoGP immer das Zusammenspiel mehrerer Faktoren sei.

"Ich beziehe immer das Gesamtpaket ein: Fahrer und Motorrad", erklärt er. "Es liegt also nicht nur am Fahrer und nicht nur am Bike". Entscheidend sei die Kombination, und genau dort sieht er aktuell Aprilia im Vorteil. "Im Moment performen sie einfach auf einem sehr hohen Niveau", erkennt Marquez neidlos an.

Di Giannantonio erklärt, wo am meisten fehlt

Wo genau Ducati derzeit verliert, beschreibt Di Giannantonio sehr konkret. Vor allem bei schwierigen Bedingungen offenbaren sich Schwächen: Wenn es heiß wird und der Grip nachlässt, seien die Aprilia-Piloten in der Lage, weiterhin aggressiv zu fahren.

Sie könnten "mit viel Speed in die Kurven hineinbremsen und über das Vorderrad pushen", während Ducati hier deutlich mehr Probleme habe."Unser Vorderrad ist viel weniger stabil und präzise", so der Italiener - mit direkten Auswirkungen auf den Kurvenausgang.

Weil Aprilia bereits beim Einlenken Vorteile habe, seien die Fahrer der Marke auch beim Herausbeschleunigen besser positioniert und könnten den Exit maximieren.

Ducati hingegen müsse gerade in diesem Bereich noch zulegen. Zwar verfüge man grundsätzlich über ein "sehr gutes Paket für den Kurvenausgang", doch komme dieses Potenzial unter schwierigen Gripverhältnissen nicht ausreichend zur Geltung.

"Ich kann die Reifen schonen und gegen Rennende viel Zeit und Plätze gutmachen, aber das reicht nicht, um mit ihnen mithalten zu können, wenn der Grip niedrig ist. Ich denke, wir sollten uns verbessern, um ein stärkeres Motorrad vor allem an der Front zu haben", erklärt Di Giannantonio die Aufgabe von Ducati.

Auch Teammanager Davide Tardozzi schlägt in dieselbe Kerbe, und wählt dabei ungewöhnlich offene Worte. Zunächst zollt er aber der Konkurrenz Respekt: Aprilia habe "seit dem vergangenen Jahr sehr gut gearbeitet" und insbesondere seit der zweiten Saisonhälfte 2025 einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Tardozzi: "Nicht allein auf Marquez verlassen"

Gleichzeitig stellt er klar, dass Ducati die eigenen Schwächen genau kennt. Technikchef Gigi Dall'Igna arbeite bereits seit dem Winter daran, die Probleme zu beheben. Doch aufzuholen sei nicht einfach, eben weil Aprilia ein so guten Job mache.

Das spiegelt sich natürlich in den Ergebnissen wider: Nach 88 Podiumsplätzen in Folge blieb Ducati zum Saisonauftakt in Thailand erstmals ohne Top-3-Ergebnis, und auch in Brasilien reichte es nur zu Platz drei und vier - mit deutlichem Rückstand auf die dominierenden Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin.

Tardozzi hofft jedoch auf eine Trendwende bei den kommenden Rennen in Austin und Jerez. Dort werde Aprilia zwar weiterhin stark sein, "aber wir können näher dran sein", zeigt er sich vorsichtig optimistisch. Entscheidend sei, dass Ducati den bereits bekannten Problemen auf den Grund gehe und Lösungen finde.

Ein weiterer Faktor ist die körperliche Verfassung von Marquez. Der Spanier ist nach wie vor nicht bei 100 Prozent, seit er sich im Vorjahr in Indonesien an der Schulter verletzt hat.

Dennoch will Tardozzi dies nicht als Ausrede gelten lassen. Marquez sei ein Champion, der sich nicht beklage, sondern hart arbeite, um das Maximum herauszuholen. Gleichzeitig mahnt der Ducati-Teammanager: "Wir können nicht erwarten, dass uns das Talent von Marquez immer aus Schwierigkeiten rettet."

Dass das gemeinsam gelingen wird, davon ist Tardozzi überzeugt. "Es waren zwei sehr schwierige Rennen, aber wir haben viel daraus gelernt", resümiert er. Ducati sei nicht mehr allein an der Spitze, die Rivalen seien stärker geworden. Jetzt müsse man zeigen, "dass wir in der Lage sind, den Rückstand wieder aufzuholen".