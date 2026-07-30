Ducati setzt auf KI und Simulation: So entsteht die MotoGP von morgen

Die MotoGP hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Seit alle Hersteller mit einer einheitlichen Elektronikplattform arbeiten, entsteht oftmals der Eindruck, dass die Bedeutung der Elektronik zurückgegangen ist.

Ducati-Technikchef Gigi Dall'Igna sieht das jedoch anders: Zwar sind die grundlegenden Systeme für alle Hersteller gleich, doch der entscheidende Unterschied entsteht dadurch, wie gut ein Team die vorhandenen Werkzeuge nutzt, die gesammelten Daten interpretiert und daraus Vorteile für das Motorrad entwickelt.

"Es ist wichtig, die richtigen Werkzeuge und die richtige Software zu haben, um die bestmöglichen Daten in die einheitliche Software einzubringen", erklärt Dall'Igna im Gespräch mit MCNews. Die Hardware sei zwar standardisiert, doch die Arbeit der Elektronikingenieure habe dadurch keineswegs an Bedeutung verloren.

Im Gegenteil: Die Fähigkeit, Daten zu analysieren und daraus konkrete Vorteile für das Motorrad abzuleiten, sei heute ein zentraler Bestandteil des Erfolgs auf der Strecke.

"Die Elektronikingenieure haben viel Arbeit zu erledigen, und sie haben in den vergangenen Jahren einen wirklich guten Job gemacht", betont der Ducati-Technikchef. Damit hat sich auch der Wettbewerb in der Königsklasse verschoben.

Es geht also längst nicht mehr nur darum, wer die ausgefeilteste eigene Elektroniklösung entwickelt. Entscheidend ist vielmehr, welcher Hersteller Daten schneller und präziser interpretieren kann, daraus Strategien entwickelt und ein Motorrad baut, das sich am Limit möglichst konstant und berechenbar verhält.

Simulation als Schlüssel zur MotoGP-Entwicklung

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung ist die Simulation. Für Dall'Igna ist sie längst kein ergänzendes Werkzeug mehr. "Sie ist heute Teil des Entwicklungsprogramms."

Seit den Anfängen vor rund zehn Jahren habe sich die Software in diesem Segment massiv weiterentwickelt. Zwar gebe es weiterhin Bereiche, in denen die Modelle noch verbessert werden müssten, doch in vielen Bereichen liefere die Simulation bereits sehr präzise Ergebnisse und wertvolles Feedback für das Werk.

Gigi Dall'Igna ist das Mastermind hinter den Innovationen bei Ducati Foto: Getty Images Europe

Gerade für einen Hersteller wie Ducati, der in den vergangenen Jahren die MotoGP technisch stark geprägt hat, ist diese digitale Entwicklungsarbeit ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Statt ausschließlich auf Testtage und reale Streckenversuche angewiesen zu sein, können Ingenieure zahlreiche Varianten bereits virtuell untersuchen, bevor ein neues Bauteil überhaupt an die Rennstrecke kommt.

Kampf um Details: Motorbremse, Traktionskontrolle, Stabilität

Auf die Frage, in welchen Bereichen während eines Rennwochenendes noch Leistung gefunden werden kann, wird häufig die Motorbremse genannt. Dall'Igna bestätigte deren Bedeutung, warnt jedoch davor, nur ein einzelnes System isoliert zu betrachten.

"Es stimmt, aber es geht nicht nur um die Motorbremse", erklärt der Italiener. Die Fahrer könnten das Verhalten des Hinterrads beispielsweise auch über die Hinterradbremse beeinflussen. Dadurch hätten sie zusätzliche Möglichkeiten, das Motorrad während der Fahrt anzupassen. "Sie können die Motorbremse ein Stück weit mit dem Fuß oder mit dem Daumen kontrollieren", konstatiert Dall'Igna.

Die Motorbremse sei zwar ein Bereich, an dem Ducati während eines Rennwochenendes intensiv arbeite, doch ebenso wichtig seien andere Faktoren wie Traktionskontrolle und die allgemeine Stabilität des Motorrads. Jeder einzelne Bereich sei wichtig.

"Der Rennsport ist unglaublich eng und auch der Kampf zwischen den Fahrern ist extrem eng. Man muss wirklich an den Details arbeiten", erklärt der Ducati-Verantwortliche.

Gerade in einer MotoGP-Ära, in der Zehntelsekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden, könnten kleinste Verbesserungen bei der Elektronikabstimmung, dem Reifenmanagement oder Fahrbarkeit einen entscheidenden Unterschied machen.

Lenovo als Partner: Mehr als reine Datenauswertung

Eine wichtige Rolle in Ducatis Entwicklungsarbeit spielt auch die Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Lenovo. Die Partnerschaft wird im MotoGP-Projekt immer sichtbarer. Doch laut Dall'Igna liegt der größte Nutzen nicht nur darin, Fahrerdaten während eines Rennwochenendes auszuwerten.

"Wir arbeiten sehr intensiv mit den Lenovo-Leuten zusammen, vor allem im Bereich Simulation", sagt er. Dabei gehe es nicht nur um die Vorbereitung auf einzelne Rennen, sondern um die grundsätzliche Weiterentwicklung des Motorrads. Besonders bei der Aerodynamik komme Simulation intensiv zum Einsatz.

"Wir simulieren viele verschiedene Verkleidungen, unterschiedliche Details und verschiedene Wing-Konzepte, um die Performance zu verbessern", erklärt Dall'Igna.

Auch beim Reifenmanagement habe Ducati in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Ein wichtiger Punkt sei dabei die Bestimmung des optimalen Reifendrucks.

"Wir arbeiten zum Beispiel intensiv daran, den Startdruck so festzulegen, dass wir das Rennen unter Einhaltung der Regeln beenden, dabei aber am Limit bleiben, um die bestmögliche Leistung aus den Reifen herauszuholen", erläutert Dall'Igna. Gerade angesichts der strengen Reifendruckkontrollen in der MotoGP ist dieser Bereich zu einem entscheidenden Entwicklungsfeld geworden.

Künstliche Intelligenz: Zusätzliches Werkzeug, keine Wunderlösung

Neben Simulation und klassischer Ingenieursarbeit gewinnt auch künstliche Intelligenz bei Ducati zunehmend an Bedeutung. Dall'Igna sieht KI jedoch ausdrücklich nicht als Ersatz für traditionelle technische Modelle, sondern als Ergänzung.

"Wir arbeiten sehr viel mit künstlicher Intelligenz", sagt der Ducati-Ingenieur. Dabei verweist der Italiener auf die Vorteile der Technologie, aber auch ihre Grenzen.

"Manche Aspekte des Motorrads lassen sich mit KI besser verstehen als mit einem normalen physikalischen Modell. In anderen Bereichen ist das physikalische Modell besser, und in manchen Situationen ist man mit KI präziser." Die Herausforderung bestehe darin, die verschiedenen Methoden sinnvoll zu verbinden.

Die große Herausforderung: Aus Daten Wissen machen

Mit zunehmender Digitalisierung entsteht auch ein neues Problem: Die Menge an verfügbaren Daten wächst immer weiter. Für Dall'Igna liegt deshalb eine der größten Aufgaben darin, diese Informationen effizient zu organisieren.

"Es ist wirklich wichtig, den gesamten Datenfluss zwischen der Rennstrecke und den Menschen zu Hause sehr gut zu organisieren", sagt er. Viele Ingenieure arbeiten abseits der Strecke daran, die gesammelten Informationen zu interpretieren und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten. Ein großer Teil der Arbeit geschehe also bereits, bevor die Erkenntnisse überhaupt in die Realität umgesetzt würden.

"Viel Arbeit muss erledigt werden, bevor man beginnt, in der Realität zu arbeiten", fasst Dall'Igna zusammen. Die Aussage zeigt, wie stark sich die MotoGP verändert hat.

Der Kampf um Siege wird längst nicht mehr nur durch mutige technische Ideen in der Boxengasse entschieden. Immer häufiger gewinnt der Hersteller, der seine Daten am besten versteht, seine Simulationen am effektivsten nutzt und aus Millionen von Informationen die entscheidenden Erkenntnisse herausfiltert.