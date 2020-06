Ducati-Sportdirektor: Warum Jack Miller nur einen Einjahresvertrag hat

Jack Miller wird 2021 für das Ducati-Werksteam an den Start gehen. Üblich sind in der MotoGP Zweijahresverträge, aber der Australier hat lediglich einen Deal für das nächste Jahr erhalten. "Es ist klar, dass ich einen Zweijahresvertrag bevorzugt hätte, aber Ducati scheint nur noch Einjahresverträge zu machen", merkte Miller jüngst an.

Mit Andrea Dovizioso ist geplant, für 2021/22 zu verlängern. Bei Miller lässt sich Ducati somit mehr Spielraum für die Zukunft. "In einer idealen Welt wäre es für Teams nicht schlecht, etwas mehr Flexibilität zu haben", wird Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti von 'Moto.it' zitiert.

"In diesem speziellen Fall haben wir uns für Miller entschieden, ohne von ihm 2020 ein Rennen gesehen zu haben. Er ist ein hoffnungsvoller Fahrer, aber er muss seine Fortschritte erst bestätigen. Ihn heute für zwei Jahre unter Vertrag zu nehmen, wäre nicht korrekt gewesen", begründet der Sportdirektor.

"Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Er versteht die Situation und sieht sie als Antrieb um zu beweisen, dass er sich auch 2022 den Platz im Werksteam verdient. Wir mussten die Firma auch etwas schützen, denn wir haben eine Entscheidung getroffen, bevor die Rennen überhaupt losgegangen sind."

Überzeugt Miller mit guten Leistungen und Ergebnissen, dann wäre eine Verlängerung für 2022 wohl nur Formsache. Bis dahin vergeht aber noch viel Zeit. Aus Sicht von Ducati muss man auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie berücksichtigen, denn Arbeitsplätze in der Firma müssen ebenfalls gesichert werden.

Wäre die Saison 2020 ganz normal gestartet, hätte sich Ducati nach Mugello und Barcelona mit der Fahrerwahl beschäftigen wollen. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall, als man Danilo Petrucci nach dessen glorreichem Heimsieg in Mugello um eine weitere Saison verlängert hat. Da der Fahrermarkt selbst ohne Rennen in Bewegung kam, musste Ducati handeln.

"Miller hat sich in den vergangenen Jahren gesteigert, vor allem in der zweiten Saisonhälfte 2019. Deshalb dachten wir, er könnte der richtige Fahrer für das Werksteam sein", so Ciabatti. "Wir erwarten, dass er sich weiter steigert. Wir mussten zwischen Danilo und Jack wählen. Es war nicht einfach, aber wir hatten das Gefühl, dass Miller das Potenzial hat, sich noch weiter zu verbessern."

