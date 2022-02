Ducati-Testfahrer Michele Pirro blickt zurück: "Stoner hat Probleme umfahren"

Audio-Player laden

Die Rolle des MotoGP-Testfahrers ist immer wichtiger geworden. Ducati begann mit Michele Pirro diesen Trend. Honda zog mit Stefan Bradl nach. Suzuki setzt auf Sylvain Guintoli, KTM arbeitet mit Dani Pedrosa und Yamaha baut das Testteam rund um Cal Crutchlow auf.

Pirro steht schon vor seiner zehnten Saison als Test- und Ersatzfahrer bei Ducati. Im Jahr 2012 hat der Italiener seine einzige volle Saison in der Königsklasse absolviert. Damals fuhr Pirro im Gresini-Team eine nicht konkurrenzfähige FTR-Honda nach damaligem CRT-Reglement.

Da er für 2013 keinen Fixplatz bei einem Team fand, bot ihm Ducati den Job als Testfahrer an. Seither ist Pirro in jedem Jahr zu mehreren Renneinsätzen gekommen. Sein bestes Ergebnis war Rang vier in Valencia 2018.

Als Pirro zu Ducati stieß, war die italienische Marke chancenlos gegen die damaligen Platzhirsche Yamaha und Honda. Bei Ducati wurde damals nach der Übernahme durch Audi intern viel umstrukturiert.

Filippo Preziosi, der das MotoGP-Projekt von Anfang an geleitet hat, zog sich zurück. Bernhard Gobmeier übernahm die Leitung, bis Ende 2013 schließlich Gigi Dall'Igna als neuer General Manager vorgestellt wurde.

Sein bestes Rennergebnis mit Ducati war ein vierter Platz Foto: Ducati

Pirro hat diesen Umbauprozess aus nächster Nähe miterlebt. "Gigi hat Ducati zu einer Gruppe gemacht, damit jeder sein Bestes gibt und seine Ideen einbringt", wird Pirro von 'GPOne.com' zitiert. "Gigi ist ein Lehrer und ein Genie - auf und neben der Strecke."

Aber zu Beginn war das Verhältnis zwischen Pirro und Dall'Igna nicht optimal. "Ja, es gab Differenzen, weil ich wieder ein Rennfahrer sein wollte. Er wollte mich aber als Testfahrer haben. Als Stoner zurückgekehrt ist, dachte ich, der Zeitpunkt sei für mich gekommen."

Das war Anfang 2016, als der bisher einzige Ducati-Weltmeister zu den Italienern zurückgekehrt ist und einige Tests absolviert hat. Es war aber nur ein kurzes Gastspiel. In Summe war Pirro der wichtigere Test- und Ersatzfahrer.

Michele Pirro, Ducati Team, Ducati Desmosedici GP13 Foto: Ducati Corse

Seine Arbeit wurde auch von der Konkurrenz positiv aufgenommen. "Ja, ich hatte auch Angebote von anderen Marken, aber am Ende bin ich in der Ducati-Familie geblieben. Ich denke, die Entwicklungsarbeit in Borgo Panigale wurde auch von anderen Herstellern wahrgenommen."

"Es war die richtige Entscheidung, dass Gigi mich testen hat lassen. In den vergangenen Jahren hat er sehr viel für das Projekt gegeben. Die Ergebnisse sieht man. Leider haben wir noch nicht die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen, aber wir befinden uns am richtigen Weg."

In den vergangenen zehn Jahren hat sich Ducati fundamental verändert. Pirro war mit seiner Arbeit ein wichtiger Baustein dabei. "Casey hat die Probleme des Motorrads mit seinem außergewöhnlichen Talent umfahren", glaubt Pirro im Rückblick auf die erfolgreiche Stoner-Ära.

"Jetzt ist Ducati ein Motorrad für alle. 'Pecco', Miller und Martin haben gewonnen, aber auch Dovizioso, Petrucci und Lorenzo. Dazu waren Zarco und Bastianini auf dem Podium. Ich denke, die Ducati ist ein einfaches und schnelles Motorrad."

