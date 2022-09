Ducati-Wechsel für Bastianini "ein Traum", aber KTM holt seinen Crewchief

Audio-Player laden

Ducati hat sich für Enea Bastianini entschieden. Der Italiener wechselt im nächsten Jahr vom Satellitenteam Gresini ins Werksteam und wird neuer Teamkollege von Francesco Bagnaia. Bastianini hat einen neuen Zweijahresvertrag erhalten.

"Es ist ein Traum für mich", lacht Bastianini. "Ich bin sehr motiviert. Es wird aber eine harte Herausforderung, denn im nächsten Jahr werde ich mehr Druck haben." In den vergangenen Monaten gab es ein Duell mit Jorge Martin um diesen Platz.

Während Bastianini drei Saisonsiege gefeiert hat, stand Martin zweimal als Zweiter auf dem Podest. Nach 13 Rennen hat Bastianini 118 WM-Punkte auf dem Konto und Martin 87. Die Zahlen untermauerten die Entscheidung des Ducati-Managements.

"Ich denke, für Ducati war die Entscheidung nicht einfach, weil auch Jorge ein sehr schneller Fahrer ist", sagt Bastianini über seinen "Konkurrenten" um den begehrten Platz im Werksteam. Auch Bagnaia war gespannt, mit wem er sich im nächsten Jahr die Box teilen wird.

Bagnaia: Andere Arbeitsweise im Werksteam

"Ich hätte nicht entscheiden können, wer mein Teamkollege sein wird", merkt Bagnaia an. "Ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. Wir kennen uns schon seit der Kindheit. Wichtig wird, dass er unsere Arbeitsmethode kennenlernt."

"Wenn man in einem Werksteam ist, dann ist die Arbeit komplett anders. Bei Tests hat man sehr viele Leute um sich, die einem Fragen stellen. Jack [Miller] und ich arbeiten auch an einem Rennwochenende sehr gut zusammen."

Francesco Bagnaia und Enea Bastianini kennen sich seit Kindheitstagen Foto: Motorsport Images

"Wir sprechen über Kurven und Reifen. Das hilft uns, besser zu werden. Er probiert zum Beispiel einen Reifen und ich einen anderen. Mit Enea wird es am Anfang nicht so einfach werden, weil er das vielleicht nicht gewöhnt ist."

Auch Bastianini stellt sich schon gedanklich darauf ein, dass er von Bagnaia viel lernen kann: "Er ist mein Freund. Wir sind schon Pocketbikes gegeneinander gefahren. Wir werden sehen wie es ist, wenn wir Teamkollegen sein werden."

"Ich denke, dass ich viel von 'Pecco' lernen kann. Er managt ein Wochenende sehr gut. Er kann aber auch von mir lernen. Wir werden es in der Zukunft sehen." Seinen Speed und sein Talent hat Bastianini in seinen ersten beiden MotoGP-Jahren bewiesen.

Alberto Giribuola wechselt zu KTM

Aber er weiß, dass ihm noch ein Aspekt fehlt: "In den nächsten Rennen ist es wichtig für mich, weiterhin gute Arbeit zu leisten. In der ersten Saisonhälfte war ich nicht so konstant. Für die Zukunft möchte ich konstanter werden, damit ich ein WM-Anwärter werde."

Alberto Giribuola wird Ducati verlassen und zu KTM wechseln Foto: Motorsport Images

Allerdings wird ihn sein Crewchief nicht mit ins Werksteam begleiten. Alberto Giribuola fungierte einige Jahre als Crewchief von Andrea Dovizioso. Als dieser Ducati verließ, platzierte man Giribuola an der Seite von Bastianini bei Esponsorama und dann bei Gresini.

Laut Informationen der spanischen Edition von 'Motorsport.com' hat Giribuola ein Angebot von KTM angenommen und wird im nächsten Jahr zu den Österreichern wechseln. Ducati hat noch nicht bekannt gegeben, wer im nächsten Jahr der Crewchief von Bastianini sein wird.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.