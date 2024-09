Ducati: Wie sich die 100 MotoGP-Siege auf Fahrer und Strecken verteilen

Für Ducati war der Triumph im MotoGP-Rennen am vergangenen Sonntag in Misano nicht irgendein Sieg. In Ducatis Historie in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft war es der 100. Grand-Prix-Sieg. Diese stattliche Zahl umfasst sowohl die Siege des Werksteams als auch der Kundenteams. Nicht mitgezählt sind die seit der Saison 2023 erzielten Sprint-Siege.

Den ersten MotoGP-Sieg für Ducati erzielte einst Loris Capirossi direkt in der Debütsaison des italienischen Herstellers, nämlich 2003. Beim damaligen Katalonien-Grand-Prix in Barcelona setzte sich "Capirex" auf der Ducati Desmosedici GP3 allen voran gegen Honda-Werkspilot Valentino Rossi und Gresini-Honda-Pilot Sete Gibernau durch.

FOTOSTRECKE: Alle MotoGP-Bikes von Ducati seit 2003

Am vergangenen Sonntag nun ist Enea Bastianini beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Misano der 100. Ducati-Sieg gelungen, wobei das Podium komplett von Ducati-Fahrern besetzt war. Hinter Werkspilot Bastianini belegten Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin und Gresini-Ducati-Pilot Marc Marquez die Plätze zwei und drei.

Der Ort des Geschehens für den 100. Ducati-Sieg hätte passender nicht sein können. Schließlich befindet sich nicht nur die Misano-Rennstrecke, sondern auch das Ducati-Werk in der Region Emilia-Romagna: konkret in Borgo Panigale, einem Stadtteil von Bologna.

Eingefahren wurden die bislang 100 Grand-Prix-Siege in Ducatis MotoGP-Historie von 15 Piloten auf 26 Rennstrecken. Interessant ist, dass fast die Hälfte der 100 Siege, nämlich 48, auf das Konto zweier Fahrer geht. Hinsichtlich der Strecken ist die Verteilung deutlich ausgeglichener.

Ducatis 100 MotoGP-Siege - Verteilung Fahrer

Francesco Bagnaia (25)

Casey Stoner (23)

Andrea Dovizioso (14)

Enea Bastianini (7)

Loris Capirossi (7)

Jorge Martin (7)

Marco Bezzecchi (3)

Jorge Lorenzo (3)

Jack Miller (3)

Marc Marquez (2)

Danilo Petrucci (2)

Troy Bayliss (1)

Fabio Di Giannantonio (1)

Andrea Iannone (1)

Johann Zarco (1)

Ducatis 100 MotoGP-Siege - Verteilung Strecken

Spielberg (9)

Lusail (8)

Misano (7)

Motegi (7)

Mugello (7)

Sepang (7)

Barcelona (5)

Jerez (5)

Le Mans (5)

Phillip Island (5)

Valencia (5)

Aragon (4)

Assen (4)

Brünn (3)

Portimao (3)

Sachsenring (3)

Silverstone (3)

Donington (2)

Austin (1)

Buriram (1)

Istanbul (1)

Laguna Seca (1)

Mandalika (1)

Noida (1)

Schanghai (1)

Termas de Rio Hondo (1)

In der seit 1949 geschriebenen Geschichte der Motorrad-WM ist Ducati der erste europäische Hersteller, der es auf eine dreistellige Anzahl Grand-Prix-Siege gebracht hat.

Bemerkenswert ist, dass sich ersten 49 Ducati-Siege auf einen Zeitraum von 17 Jahren (2003 bis 2019) verteilen, wohingegen die nächsten 51 Ducati-Siege allesamt in einem Zeitraum von nicht einmal fünf vollen Jahren (2020 bis 2024) gelungen sind.

In der Saison 2024 haben bislang vier von acht Ducati-Fahrern gewonnen

Foto: Ducati

Von den 23 zurückliegenden Grands Prix hat Ducati sage und schreibe 22 gewonnen. Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum (seit dem San-Marino-Grand-Prix 2023 in Misano) war der Sieg von Aprilia-Pilot Maverick Vinales beim Amerika-Grand-Prix 2024 in Austin.

Die Serie von Siegen in ununterbrochener Reihenfolge steht für Ducati aktuell bei 11, was ein MotoGP-Rekord ist. Bei 19 der 100 Siege war das Podium komplett von Ducati-Fahrern besetzt. Auch das ist ein MotoGP-Rekord.

Und als Krönung hat Ducati ausgerechnet am vergangenen Sonntag, dem Tag des 100. Sieges, auch noch vorzeitig den Gewinn der Hersteller-WM 2024 sichergestellt. Seit Ducati in der MotoGP-Saison 2020 erstmals Weltmeister der Herstellerwertung wurde, hat man diese WM-Krone stets verteidigt.

22. September 2024 in Misano: Ducati feiert Hersteller-WM und 100. Sieg

Foto: Ducati