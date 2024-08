Ducati will GP23 bis zum Ende der Saison weiterentwickeln

Wer in der MotoGP mit einer Ducati aus dem Vorjahr unterwegs ist, fällt für gewöhnlich im Saisonverlauf hinter die aktuellen Werksbikes zurück. Denn je ausentwickelter diese sind, desto größer wird die Lücke. Gleichzeitig gibt es für die Vorjahresmodelle in der Regel nur noch wenige Updates.

Für die MotoGP-Saison 2024 plant Ducati jedoch, bis zum Ende des Jahres weiterhin Updates für die letztjährige GP23-Maschine zu bringen. So habe das Motorrad laut Generaldirektor Gigi Dall'Igna in den letzten 12 Monaten bereits einen Schritt nach vorne gemacht und werde im Laufe des Jahres weiter verbessert.

"Wie immer entsteht alles aus dem Verständnis bestimmter Mechanismen und bestimmter Probleme", sagt Dall'Igna im Gespräch mit Sky Sport Italia. "Wenn man gewisse Dinge versteht, dann ist es einfacher, Lösungen anzuwenden."

"Also werden wir das, was wir an der GP23 verbessern können, auch tun - und das im Laufe des restlichen Jahres weiter fortsetzen", versichert der Ducati-Boss.

Sowohl die Gresini als auch die VR46-Teams treten 2024 mit der alten Version der Desmosedici an Nur die Werksteams und die Pramac-Mannschaft haben Zugang zur GP24, der neuesten Maschine, die in der Fabrik in Borgo Panigale gebaut wurde.

Ducati hat in diesem Jahr in der MotoGP einen großen Schritt nach vorne gemacht. Neun der zehn bisherigen Grands Prix konnte die Marke bereits gewinnen - alle mit der GP24.

Auch die ersten drei Plätze in der Fahrerwertung werden von Fahrern mit der aktuellen Ducati-Werksmaschine eingenommen. Marc Marquez von Gresini, der bestplatzierte Fahrer auf der GP23, liegt auf Rang vier und hat 62 Punkte Rückstand auf den Führenden Jorge Martin, der drei Punkte vor Francesco Bagnaia liegt.

Im Jahr 2023 konnten Ducati-Piloten auf der damaligen GP22 noch Siege einfahren, doch in diesem Jahr scheint es immer schwieriger geworden zu sein, auf einem anderen als dem neuesten Modell erfolgreich zu sein. Das räumt auch Dall'Igna ein.

Er bestätigt, dass die GP24 einen Schritt weiter ist als ihre Vorgängerin und lobt ihre Fähigkeit, auf einer Vielzahl von Strecken schnell zu sein: "Wie immer versuchen wir, an den Problemen zu arbeiten, und ich denke, wir haben einen guten Job gemacht."

"Wir haben die GP24 definitiv in den Bereichen verbessert, in denen die GP23 ein wenig schwächer war. Das zeigte sich in Silverstone, aber auch auf anderen Strecken. Ich muss sagen, dass die Jungs zu Hause einen wirklich guten Job gemacht haben."