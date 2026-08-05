Ducatis neue Traumpaarung? Stoner hat bei Acosta einen Vorbehalt

Ducati hat für die MotoGP-Saison 2027 eine Fahrerpaarung zusammengestellt, die kaum mehr Talent versprechen könnte: Marc Marquez bleibt dem Werksteam zwei weitere Jahre erhalten, Pedro Acosta wechselt von KTM zu den Roten.

Der siebenfache MotoGP-Weltmeister und eines der größten Talente der neuen Generation werden damit ab 2027 Teamkollegen. Für Casey Stoner eine logische Wahl.

Der zweimalige MotoGP-Weltmeister, der selbst von 2011 bis 2012 für Ducati fuhr, sieht in der Konstellation vor allem eines: enormes Potenzial. "Gegen diese Besetzung kann man nicht argumentieren", sagt der Australier im Gespräch mit MotoGP.com. Besonders Marquez sei für ihn eine sichere Größe.

"Marc ist unglaublich zuverlässig. Man weiß, was er liefern kann", erklärt Stoner. Der Spanier verfüge über ein außergewöhnliches Talent und habe zudem immer wieder bewiesen, dass ihn selbst körperliche Rückschläge nicht dauerhaft ausbremsen können. "Es scheint keine Rolle zu spielen, welche Verletzung er hat. Er kämpft sich immer wieder durch und findet einen Weg, Ergebnisse zu holen."

Ducati habe sich mit Marquez also nicht nur für einen mehrfachen Weltmeister entschieden, sondern für einen Fahrer, dessen Erfahrung und Fähigkeit, auch schwierige Situationen in Ergebnisse umzuwandeln, gerade im Hinblick auf den großen Reglementwechsel 2027 von erheblichem Wert sein dürfte.

Stoner sieht bei Acosta noch eine Baustelle

Acosta bringt dagegen eine andere Qualität mit. Der Spanier hat bereits in Moto3 und Moto2 Weltmeistertitel gewonnen und sich auch in der Königsklasse schnell etabliert.

2024 wurde er Rookie des Jahres, 2025 beendete er die WM als Vierter und sammelte insgesamt 13 Podien. Ducati bezeichnete ihn bei der Bekanntgabe des Wechsels als einen der talentiertesten und vielversprechendsten Fahrer der aktuellen Generation.

Stoner zweifelt ebenfalls nicht am fahrerischen Können des 21-Jährigen. Allerdings sieht er bei Acosta einen Punkt, an dem dieser sich weiterentwickeln müsse. "Das Talent haben wir definitiv gesehen", sagt Stoner, schränkt aber ein: "Ich würde mir von ihm allerdings ein bisschen mehr Geduld wünschen."

Der Australier hat dabei insbesondere Acostas ausgeprägten Siegeswillen im Blick. Es gebe bestimmte Fahrer im Feld, die Acosta offenbar nicht gerne vor sich sehe. Dann neige er dazu, alles zu versuchen, um an ihnen vorbeizukommen.

Genau diese Mentalität könne auf dem Weg zu einer Weltmeisterschaft jedoch zum Problem werden, warnt der Ex-MotoGP-Pilot: "Wenn du Meisterschaften gewinnen willst, funktioniert das nicht wirklich." Ein Titelkandidat müsse akzeptieren können, dass manche Tage einfach keine Siegchance bieten.

"Du musst wissen, dass du an manchen Tagen nicht gewinnen wirst. Und du musst das akzeptieren und auch bestimmte Ergebnisse hinnehmen", so Stoner. Acosta müsse deshalb gelegentlich etwas mehr Geduld aufbringen. Dann, glaubt der Australier, könne sein eigentliches Potenzial noch deutlicher zum Vorschein kommen.

Ducati als Gradmesser für Acostas Niveau

Gleichzeitig sieht Stoner im Wechsel zu Ducati die große Chance, endgültig herauszufinden, wie weit Acosta tatsächlich von der absoluten Spitze entfernt ist. "Wenn die Zeit gekommen ist, wird er definitiv eine große Bedrohung sein, besonders auf einem Motorrad, das konkurrenzfähig ist", glaubt er. Bei KTM sei es dagegen schwierig einzuschätzen, wie hoch das tatsächliche Leistungsniveau des Motorrads ist.

Das macht den Wechsel für Stoner auch sportlich interessant. Erst wenn Acosta auf der Ducati sitzt, lasse sich sein Leistungsvermögen im direkten Vergleich mit Marquez und der Konkurrenz besser beurteilen. "Sobald wir Pedro auf der Ducati sehen, werden wir sehr viel mehr wissen", blickt der Australier voraus.

Für Ducati ist das eine außergewöhnliche Ausgangslage: Márquez bringt die Erfahrung, Acosta die Perspektive auf die Zukunft. Beide sind Spanier, beide gehören zu den herausragenden Talenten ihrer Generation, und beide werden ab 2027 im selben Werksteam mit denselben technischen Ressourcen kämpfen.

Nationalität ist für Stoner zweitrangig

Dass Ducati als italienische Marke erstmals seit langer Zeit auf ein rein spanisches Werksduo setzt, hält Stoner allerdings nicht für relevant. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit müsse ein Team nicht dieselbe Nationalität haben wie seine Fahrer.

"Man muss nicht dieselbe Nationalität haben, um eine wirklich gute Verbindung und ein gutes Arbeitsverhältnis zu finden", betont Stoner. Es gehe um Leistung und Loyalität.

Als Beleg verweist der Australier auf Ducatis Vergangenheit. 2009 und 2010 habe ein australisch-amerikanisches Fahrerduo für das Werksteam gearbeitet. Auch darüber hinaus habe Ducati immer wieder mit Fahrern unterschiedlicher Herkunft große Erfolge gefeiert: Troy Bayliss, Carl Fogarty, Troy Corser und Chaz Davies.

Für Stoner ist klar: "Die Leistung steht an erster Stelle. Ich denke, auch Loyalität ist wichtig." Die spanische Besetzung mit Marquez und Acosta sei somit weniger ein kulturelles Statement als vielmehr eine Entscheidung für maximale sportliche Qualität.

Stoner gesteht: Habe Mitleid mit Bagnaia

Mit der Verpflichtung Acostas endet bei Ducati zugleich die Werksära von Francesco Bagnaia. Der Italiener wird das Team nach der Saison 2026 verlassen und ab 2027 für Aprilia antreten, wo er gemeinsam mit Marco Bezzecchi ein rein italienisches Werksteam bilden wird. Bagnaia unterschrieb bei Aprilia einen Vierjahresvertrag.

Stoner zeigt viel Mitgefühl für den zweimaligen MotoGP-Weltmeister. Bagnaia habe in der jüngeren Vergangenheit zwar tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, doch der Australier hält die öffentliche Bewertung des Italieners für zu oberflächlich.

Casey Stoner kritisiert den Umgang von Ducati mit Francesco Bagnaia Foto: Getty Images AsiaPac

"Mir tut Pecco wirklich leid, denn er hatte in der letzten Zeit definitiv ein bisschen zu kämpfen", sagt Stoner. Dadurch hätten viele Menschen das Vertrauen in Bagnaia verloren und ihm vorgeworfen, lediglich über das Motorrad zu klagen.

Stoner selbst habe die Situation jedoch anders wahrgenommen. "Von außen konnte ich sehen, dass das Motorrad nicht dasselbe war", erklärt er. Gerade Bagnaia sei ein extrem geschmeidiger Fahrer. Umso auffälliger sei für Stoner gewesen, wie anders sich die Ducati Desmosedici teilweise verhalten habe.

"Ich beobachtete, wie das Motorrad Dinge machte, die es eigentlich nicht machen sollte", sagt er. Für ihn war deshalb nicht alles mit einem Formtief des Fahrers zu erklären.

Bagnaia "hat den Kürzeren gezogen"

Stoner erinnert außerdem daran, welchen Anteil Bagnaia an Ducatis Aufstieg hatte. Der Italiener habe Ducati den ersten Titel seit seiner eigenen Meisterschaft mit dem Hersteller ermöglicht und anschließend eine weitere Weltmeisterschaft gewonnen.

Bagnaia wurde 2022 Weltmeister und verteidigte den Titel 2023. 2021 und 2024 wurde er jeweils Vizeweltmeister. Damit war er über Jahre der zentrale Ducati-Fahrer im Kampf um die Weltmeisterschaft und zugleich derjenige, der das Projekt nach dem Ende der langen Stoner-Ära endgültig zurück an die Spitze führte.

"Wenn man bedenkt, dass Pecco ihnen den ersten Titel seit meinem Titel beschert hat, dann gleich zwei in Folge, und davor und danach jeweils Zweiter wurde, und wirklich der einzige Ducati-Fahrer an der Spitze war, dann hat er definitiv den kürzeren gezogen", weil er seinen Platz im Ducati-Werksteam an Acosta verliert.

Ducati selbst begründete die Entscheidung mit dem langfristigen Aufbau der Mannschaft und der Kombination aus Marquez' Erfahrung und Acostas Entwicklungspotenzial.

Stoner hofft auf Bagnaia-Comeback bei Aprilia

Gleichzeitig sieht Stoner im Wechsel zu Aprilia nicht zwangsläufig einen Abstieg für Bagnaia. Im Gegenteil: Der Australier hofft, dass er dort eine neue Motivation findet und wieder zu jener Form zurückkehrt, in der er selbstbewusst und frei auftrat.

"Ich bin auch gespannt, was bei ihm passieren kann", sagt Stoner. Entscheidend ist aus seiner Sicht, dass Bagnaia bei Aprilia auf ein neues Umfeld und möglicherweise eine neue familiäre Atmosphäre innerhalb des Teams tritt, um "zurück zu seiner alten Form und zu dem Selbstvertrauen, das er hatte", zu finden.