Duell um die Führung: Vinales wollte Bagnaia so wie 2020 in Fehler treiben

Audio-Player laden

Beim Grand Prix von San Marino in Misano klebte Maverick Vinales (Aprilia) lange Zeit am Hinterrad von Francesco Bagnaia (Ducati) und machte Druck. Einen wirklichen Überholversuch konnte der Aprilia-Fahrer aber nicht starten. Als Vinales in der 20. Runde von Enea Bastianini (Gresini-Ducati) überholt wurde, musste er abreißen lassen und brachte Platz drei ins Ziel.

Hinter Bagnaia scherte Vinales auch immer wieder aus dem Windschatten aus, um seinen Vorderreifen zu kühlen. Der Spanier dachte auch an das Rennen im Jahr 2020 zurück. Damals führte ebenfalls Bagnaia vor Vinales, der damals noch für Yamaha fuhr.

Bagnaia machte dann den entscheidenden Fehler, stürzte und öffnete so den Weg für Vinales zum Sieg. "Ich habe es von Beginn an versucht, weil ich ständig das Rennen von 2020 im Kopf hatte", schildert Vinales. "Damals habe ich großen Druck auf ihn ausgeübt und er hat den Fehler gemacht."

"Ich habe es versucht, aber er hat sich verbessert. Er hat nicht den geringsten Fehler gemacht. Ich fühlte mich von Beginn an gut, aber als mich Enea überholt hatte, bekam ich Mühe. Deshalb sagte ich mir, dass es heute der dritte Platz ist."

Vinales befindet sich ganz klar in einem Aufwärtstrend. Es war sein dritter Podestplatz in den vergangenen vier Rennen. Teamkollege Aleix Espargaro hat es in den vergangenen sechs Rennen nicht zur Siegerehrung geschafft.

Fünfter Fahrer, der mit drei Marken Rennen gewinnt?

Auf der anderen Seite spürt Vinales, dass sein erster Sieg mit Aprilia immer näherrückt. In der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft, die seit 1949 ausgetragen wird, gibt es nur vier Fahrer, die mit drei verschiedenen Marken Rennen der Königsklasse gewonnen haben.

In Misano eroberte Maverick Vinales seinen dritten Podestplatz Foto: Motorsport Images

Das waren Mike Hailwood (Norton/MV Agusta/Honda), Randy Mamola (Suzuki/Honda/Yamaha), Eddie Lawson (Yamaha/Honda/Cagiva) und Loris Capirossi (Yamaha/Honda/Ducati). Vinales hat bisher mit Suzuki und Yamaha gewonnen.

"Wir werden bestimmt noch stärker werden und sind sehr glücklich mit Aprilia und der gesamten Piaggio-Gruppe", sprüht Vinales vor Euphorie. "Wir arbeiten sehr gut. Das ist der Weg zum Sieg: Schritt für Schritt machen wir Fortschritte."

Bei Aprilia hat Vinales eine neue Familie gefunden. Er blüht wieder auf, ist bestens gelaunt und hat Spaß: "Ich bin glücklich, weil ich die Rennen wieder genieße. Ich habe das Gefühl, dass ich nie aufgebe, nicht eine Zehntelsekunde. Ich arbeite weiter. Ich kenne mein Potenzial."

"Ich weiß vom ersten Tag an, welches Potenzial Aprilia erreichen kann. Das machen wir auch. Deshalb bin ich sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich über die Ergebnisse und freue mich, dass ich die Rennen genieße." In der Weltmeisterschaft hat sich Vinales auf Rang acht verbessert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.