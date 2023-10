Duell um P2 im Sprint: Brad Binder bezwingt Luca Marini, aber ...

Während Jorge Martin im MotoGP-Sprint des Thailand-Wochenendes in Buriram seinen siebten Sprint-Sieg der Saison eingefahren hat, tobte hinter ihm ein spannendes Duell um den zweiten Platz. Luca Marini (VR46-Ducati) lag bis zur Halbzeit der Distanz vor Brad Binder (KTM), musste sich letztlich aber geschlagen geben. Binder war es, der hinter Martin als Zweiter ins Ziel kam, nachdem er das Duell gegen Marini für sich entschieden hatte.

Binder kam vom fünften Startplatz, während Marini als Zweitschnellster des Qualifyings aus der ersten Reihe losfuhr. "Ich hatte einen ganz guten Start", berichtet Binder. "An Aleix [Espargaro] kam ich gleich vorbei. Hinter Luca hing ich aber einige Zeit lang fest. Er ist auf der Bremse richtig stark."

In der sechsten von 13 Runden schaffte es Binder, vor Kurve 8 innen an Marini vorbeizuziehen. Der KTM-Pilot war aber zu schnell, kam am Ausgang der Kurve über den Randstein hinaus und wurde vom VR46-Piloten direkt wieder überholt. Also musste sich Binder Marini erneut zurechtlegen.

Marini erinnert sich: "Als Brad mich überholte, habe ich versucht, ihn so schnell wie möglich wieder zu überholen. Ich wusste, dass die Temperatur und der Druck im Vorderreifen zu stark ansteigen würden, wenn ich zu lange warte."

Das Manöver, mit dem sich Binder gegen Marini schließlich durchsetzte, zeigte der KTM-Pilot eineinhalb Runden später in der letzten Kurve der Strecke (Kurve 12). Auf der Bremse setzte er sich innen neben die VR46-Ducati. Und auch beim Beschleunigen auf die Start/Ziel-Gerade blieb er vorn.

"Brad hat sehr spät gebremst", erinnert sich Marini. "Abgesehen davon ist aber auch seine Beschleunigung einfach unglaublich. Wenn er das Gas aufdreht, hat er jede Menge Grip. Das macht es für andere Fahrer sehr schwierig, ein Überholmanöver zu setzen. Heute wollte ich ihn bezwingen, aber das war nicht möglich."

Binder sagt noch: "Der Plan für heute war natürlich nicht, Zweiter zu werden. Ich wollte natürlich gewinnen. Trotzdem nehme ich diesen zweiten Platz gerne mit. Mein Team hat fantastisch gearbeitet. Wenn wir jetzt noch die letzte Kleinigkeit finden, dann sollten wir richtig gut aussehen."

