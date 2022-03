Empfang in Indonesien: MotoGP-Stars fahren durch die Straßen Jakartas

Audio-Player laden

Das MotoGP-Wochenende in Indonesien begann am Mittwoch mit einer Parade in der Hauptstadt Jakarta. Zum ersten Mal seit 25 Jahren findet in Indonesien wieder ein Motorrad-Grand-Prix statt. Und dieser Meilenstein wurde gebührend gefeiert, denn die MotoGP ist in diesem Land sehr populär.

Mittwochvormittag versammelten sich 20 Fahrer beim Merdeka Palast in Jakarta. Es waren fast alle MotoGP-Fahrer dabei, dazu einige von den kleinen Klassen. Sie wurden von Präsident Joko Widodo empfangen. Vor dem Palast gab es dann die "Startaufstellung".

Präsident Widodo eröffnete die Parade und schickte die Fahrer los. Es gesellten sich auch Teilnehmer lokaler Fanclubs von Honda, Suzuki, Ducati und Yamaha hinzu. Der Konvoi fuhr schließlich eine vier Kilometer lange Strecke durch die Stadt.

Die Gehsteige waren gesäumt von vielen Fans, die einen Blick auf ihre Stars erhaschen wollten. Ziel war das Kempinski Hotel. Dort hatten die versammelten Fans die Möglichkeit, mit den MotoGP-Stars Fotos zu machen und Autogramme zu ergattern.

Die Straßen wurden von vielen euophorischen Fans gesäumt Foto: 2022 Dorna Sports

"Vor vielen Jahren kamen wir für Events von Honda nach Indonesien", sagt Marc Marquez. "Seit meinem ersten Besuch habe ich gespürt, dass die Leute hier die MotoGP sehr genau verfolgen. Sie verdienen einen Grand Prix und nun haben sie einen Grand Prix!"

In den kommenden Tagen werden volle Tribünen rund um den neuen Mandalika-Kurs erwartet. "Wir wussten schon vor vielen Jahren", sagt Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, "dass die MotoGP in Indonesien sehr beliebt ist."

"Wir denken, dass es eine sehr schöne Veranstaltung wird und für den Sport sehr wichtig ist. Wir hoffen, dass es das erste von vielen sein Rennen ist. Wir haben einen langfristigen Vertrag mit Indonesien. Alle haben zusammengearbeitet, damit es ein Erfolg wird."

Mit Bildmaterial von 2022 Dorna Sports.