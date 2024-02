Enea Bastianini bei Ducati: Nach schwieriger Saison '23 jetzt mehr Druck?

Bezogen auf die Fahrer geht das Ducati-Werksteam in unveränderter Besetzung in die MotoGP-Saison 2024, die am zweiten März-Wochenende in Katar beginnt. Weltmeister Francesco "Pecco" Bagnaia hat wie schon in der Saison 2023 auch in der neuen Saison wieder seinen italienischen Landsmann Enea Bastianini als Teamkollege.

Sowohl der Vertrag von Bagnaia als auch der Vertrag von Bastianini laufen Ende 2024 aus. Vor einigen Wochen hatte der damals noch als Ducati-Sportdirektor im Amt gewesene Paolo Ciabatti skizziert, dass man die ersten sechs Saisonrennen 2024 als Basis für Vertragsgespräche heranziehen würde.

Denn für die Zeit ab 2025 sind Bagnaia und Bastianini beileibe nicht die einzigen, die in Frage kommen. Abgesehen von den Namen der beiden Italiener werden in der Gerüchteküche allen voran die Namen Jorge Martin und Marc Marquez genannt, wenn es darum geht, wer ab 2025 für das Ducati-Werksteam fahren könnte.

Spürt Bastianini, dessen Saisonbilanz 2023 deutlich schlechter ausfiel als jene von Bagnaia, nun erhöhten Druck im Team?

Enea Bastianini: "Alle Fahrer stehen unter Druck"

"Druck? Nun, es ist wie immer. Alle Fahrer stehen unter Druck. In meinem Fall ist der nicht höher als in früheren Jahren", winkt Bastianini ab. "Ich bin froh, dass ich weiter für dieses Team fahre", sagt er und meint damit natürlich die unmittelbar bevorstehende Saison 2024.

"In jüngerer Vergangenheit habe ich eine ganze Menge Teamwechsel mitgemacht", so der Italiener. Seine erste MotoGP-Saison (2021) fuhr Bastianini für Esponsorama-Ducati. Für 2022 wechselte er zu Gresini-Ducati. Für 2023 wurde er vom Ducati-Werksteam abgeworben.

In der Schlussphase der Saison 2023 riss Bastianini mit seinem erlösenden Sieg in Sepang das Ruder herum. Bis dahin war seine Saison von jeder Menge Verletzungspech geprägt. So war er bei fast der Hälfte aller Grands Prix des Jahres nur Zuschauer. Außerdem dauerte die Umstellung von der Ducati GP21 aus seiner Gresini-Saison 2022 auf die Ducati GP23 im Werksteam länger als gedacht.

Kann sich "Bestia" mit der Ducati GP24 für einen neuen Vertrag empfehlen? Foto: Motorsport Images

Dass er für 2024 im Ducati-Werksteam bestätigt wurde, das lag aber neben seinem Sepang-Sieg nicht zuletzt auch daran, dass Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin nicht MotoGP-Weltmeister 2023 geworden ist. Denn wenn dieser Fall eingetreten wäre, dann wäre Martin jetzt der Teamkollege von "Pecco" Bagnaia im Werksteam.

Bastianini weiß das und atmet durch. "Dass ich nach wie vor für das Ducati-Werksteam fahre, das ist gut. Die Stimmung im Team ist gut, vor allem seit der Schlussphase der vergangenen Saison. Wir starten also nicht bei Null. Das ist wichtig", sagt er und will sich bei den ersten Rennen der Saison 2024 für eine Vertragsverlängerung empfehlen.

Francesco Bagnaia laut Davide Tardozzi kurz vor neuem Ducati-Vertrag

Sorgen um eine Vertragsverlängerung muss sich Teamkollege Francesco Bagnaia offenbar nicht machen. Denn nachdem Paolo Ciabatti schon im Dezember davon ausging, dass der zweimalige MotoGP-Weltmeister "zu 99 Prozent" über 2024 hinaus bei Ducati bleiben wird, war von Ducati-Teammanager Davide Tardozzi in dieser Woche nun Ähnliches zu hören.

Am Rande des Sepang-Tests sagte Tardozzi dieser Tage gegenüber MotoGP.com: "Wir würden 'Pecco' gerne weiterhin bei uns im Team haben und auch 'Pecco' will bei uns bleiben. Wir führen Gespräche mit seinem Management, aber abgeschlossen ist noch nichts."

"Wir würden das natürlich gerne so früh wie möglich unter Dach und Fach bringen, aber ein Ziel in Form einer Deadline haben wir nicht. Ich kann nur sagen, dass wir kurz vor dem Abschluss stehen", so Tardozzi über Bagnaias aktuelle Vertragssituation.

Ob Bastianin und Bagnaia auch 2025 das Ducati-Duo sein werden, wird sich zeigen Foto: Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.