Enea Bastianini operiert: Der Ducati-Fahrer verpasst drei MotoGP-Rennen

Enea Bastianini hat sich beim Startunfall in Barcelona mehrere Verletzungen zugezogen. Bei eingehenden Untersuchungen wurde ein Bruch beim linken Knöchel und eine Fraktur beim zweiten Mittelhandknochen der linken Hand diagnostiziert.

Die Verletzungen wurden noch am Sonntag mit Gipsverbänden stabilisiert, damit der Ducati-Werksfahrer nach Italien reisen konnte. Montagabend wurde Bastianini in einer Klinik in Modena operiert.

Die Eingriffe führten die Professoren Catani und Tarallo durch. In absehbarer Zeit wird Bastianini mit der Rehabilitation beginnen. Für den 25-Jährigen steht wieder eine längere Genesungspause bevor.

Ducati hat bestätigt, dass Bastianini nicht nur sein Heimrennen in Misano am kommenden Wochenende auslassen muss. Auch die beiden Überseerennen in Indien und Japan wird er laut aktuellem Stand verpassen.

Anschließend wird Mitte Oktober in Indonesien gefahren. Es bleibt abzuwarten, ob Bastianini dort wieder dabei sein wird. Es ist in diesem Jahr nun schon seine zweite längere Pause wegen Verletzungen.

Beim Saisonauftakt in Portugal ist Luca Marini gestürzt. Dessen Ducati hat dann Bastianini getroffen. Bei dem Sturz hat sich Bastianini eine Fraktur beim rechten Schulterblatt zugezogen. Einen Comeback-Versuch in Jerez musste er abbrechen.

Bastianini kehrte erst in Mugello, beim sechsten Saisonrennen, zurück. Ein achter Platz auf dem Sachsenring war seither sein bestes Ergebnis. Ob er am kommenden Wochenende in Misano ersetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Da Misano eine Woche nach Barcelona stattfindet, muss laut Reglement noch kein Ersatzfahrer nominiert werden. In Indien und Japan könnte wieder Testfahrer Michele Pirro zum Zug kommen.

Francesco Bagnaia hat sich bei seinem Sturz in Barcelona keine Knochenbrüche zugezogen, aber einige Prellungen. Sein Plan ist es, beim Heimrennen in Misano anzutreten.

