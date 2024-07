Erfolgreichster Ducati-Pilot: Francesco Bagnaia zieht an Casey Stoner vorbei

Momentan läuft für Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia alles nach Plan. Bei den zurückliegenden MotoGP-Wochenenden in Barcelona, Mugello, Assen und jüngst auf dem Sachsenring ging der Titelverteidiger als Sieger der Hauptrennen hervor. Mit dem Sieg in Deutschland schob sich Bagnaia an die Spitze der Fahrerwertung und schrieb Geschichte.

Denn mit seinem 24. MotoGP-Sieg zog Bagnaia an MotoGP-Legende Casey Stoner vorbei, der in seiner Zeit als Ducati-Werkspilot lediglich 23 Mal ganz oben stand. Somit ist Bagnaia jetzt der erfolgreichste Ducati-Pilot in der MotoGP-Geschichte.

Der Sieg auf dem Sachsenring wurde Bagnaia auf dem Silbertablett überreicht, denn WM-Rivale Jorge Martin (Pramac-Ducati) kam in der vorletzten Runde zu Sturz (was Martin am Sonntag sagte). Bagnaia war nicht überrascht, denn die starken Rundenzeiten an der Spitze waren nur mit hohem Risiko möglich.

"Ich befand mich in der gleichen Situation", kommentiert Bagnaia. "Es war an einigen Stellen der Strecke sehr schwierig, zu bremsen. Kurve 1 und Kurve 12 waren sehr schwierig, weil die Front unruhig wurde. Er kam in Kurve 1 von der Linie ab und zwei Mal in Kurve 12."

Francesco Bagnaia wurde von seinem Ducati-Team emotional begrüßt Foto: Ducati

Warum Francesco Bagnaia vom Sturz nicht überrascht war

Laut Bagnaia riskierte Martin einfach zu viel: "Mein Gefühl ist, dass er diese Lücke von 0,5 Sekunden halten wollte und deshalb in Kurve 1 zu hart bremste. Nach seinem Sturz nahm ich sofort Tempo raus. Ich war zu nah am Limit dran."

Grober Fehler kurz vor Schluss: Jorge Martin warf viele Punkte weg Foto: Motorsport Images

Kein spannender Kampf um den Sieg: Was wäre ohne den Sturz passiert? Foto: Motorsport Images

Weltmeisterliche Coolness: Francesco Bagnaia ließ das Pramac-Duo ziehen

Bemerkenswert ist, mit welcher Ruhe und Gelassenheit sich Bagnaia das Rennen einteilte. Nach dem Sprint ärgerte sich der Weltmeister über eine zu konservative Herangehensweise. Doch genau damit stellte er den Sieg am Sonntag sicher.

Zwischenzeitlich lag Francesco Bagnaia hinter Franco Morbidelli nur auf P3 Foto: Motorsport Images

Francesco Bagnaia nahm nach dem Sturz seines Gegners deutlich Tempo raus und fuhr zum Sieg Foto: Ducati

In den Runden, in denen Bagnaia seinen Hinterreifen kontrollierte, geriet er unter Druck von Gresini-Pilot Alex Marquez, der allerdings keine Attacke starten konnte. Als Bagnaia das Tempo wieder anzog, fuhr er Marquez klar davon.